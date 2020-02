Critiques de CD – Cycle Of Suffering Sylosis

(Explosion nucléaire)

01. Des prophètes vides



02. I Sever



03. Cycle de souffrance



04. Bouclier



05. Calcifié



06. Invidia



07. Mains oisives



08. Apex of dédain



09. Les bras comme un nœud coulant



10. Diables dans leurs yeux



11. Désintégrer



12. Abandonner

Alors que le métal moderne s’agite dans un gâchis cynique de sa propre fabrication, le retour de SYLOSE est quelque chose à applaudir sur les toits. Une présence constante et distinctive sur la scène métal britannique depuis le début du siècle, Josh MiddletonLa version idiosyncrasique mais toujours brutale du plan de thrash original valait toujours plus que le statut international relativement bas du groupe ne le laissait entendre. Depuis ses débuts en 2008 “Conclusion d’un âge” À partir de, SYLOSE a fourni une alternative véritablement exaltante et couvrant toute la génération aux rendements décroissants du metalcore. Une légère tendance à mettre de côté des albums trop longs, Middleton a dirigé le navire avec une grande finesse et une détermination silencieuse, culminant en 2015 monstrueux “Coeur dormant” – un album qui aurait dû être beaucoup plus gros qu’il ne l’a été. Lorsque le groupe s’est brusquement mis en pause, peu de temps après avoir tourné ce disque, peu de fans pouvaient blâmer Middleton pour poursuivre une table rase ailleurs. Combien de personnes étaient ravies qu’il ait fini par rejoindre ARCHITECTES est ouvert au débat, mais la connaissance de cette équipe inattendue ajoute simplement une autre couche de surprise à la férocité et au talent sans compromis qui alimentent “Cycle de souffrance”.

Il est clair qu’un hiatus prolongé était exactement ce Middleton nécessaire pour rajeunir la SYLOSE du son. “I Sever” était un single très astucieux et révélateur: ici, il démarre parfaitement les choses; ce barrage de crunch dissonant, de riffing de précision et de mélodies épiques et angoissées est immédiatement reconnaissable comme le meilleur moment du groupe à ce jour. Bien qu’il soit toujours fermement enraciné dans le thrash, il y a un brouillage habile des frontières entre les sous-genres en cours ici, bien que seuls les sous-genres qui conviennent SYLOSE. En conséquence, c’est à la fois le disque le plus diversifié et le plus accessible que le groupe ait réalisé. Et oui, comme vous pouvez vous y attendre et l’espérer, c’est aussi le plus lourd par une certaine marge, avec beaucoup de basses archétypales qui claquent des dents présentes dans le mélange et des sons de guitare denses et écorchés. MiddletonLa voix de la bande enlèvera toujours la peinture de vos murs aussi. Qu’est-ce que vous pourriez bien demander de ne pas aimer?

Mais à la fin, que ce soit ou non SYLOSE récolter leurs justes récompenses cette fois-ci semble dépendre entièrement du nombre de personnes qui entendent cette chose. Ce sont tout simplement de grandes chansons de métal moderne, nées de thrash mais informées par tout, du groove metal des années 90 à la mort technologique futuriste: un son singulier, donné une mise à niveau bien synchronisée et appliqué à certaines des plus grandes et meilleures chansons que les Britanniques aient jamais enregistré. À leur plus incisif, sur “I Sever”, le sinistre, claquant “Calcifié” et le dénouement majestueux à combustion lente “Abandonner”, SYLOSE sonnent comme de véritables batteurs du monde. Ils sont de retour et ils flambent.

