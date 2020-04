Critiques de CD – Damnation Is My Salvation Witches Hammer

(Guerre nucléaire maintenant!)

01. À travers Azeroth



02. Vents solaires



03. La damnation est mon salut



04. Dans les salles



05. Dieu gelé



06. Marteau des sorcières



07. Mante mortelle



08. Neuf piliers

Marteau des sorcières Les grondements de la mort ont commencé pour la première fois au milieu des années 80, et maintenant le groupe est tout simplement légendaire dans l’extrême metal underground. Leur réputation n’a été solidifiée que par le fait que des membres clés Marco Banco joué sur BLASPHÈMEréférence du métal de guerre de 1990 “Fallen Angel of Doom….”. Le guitariste a l’air gargantuesque et herculéen de nos jours, l’opposé polaire de son apparence quand il n’était qu’un jeune mâle de 14 ans quand Marteau des sorcières formé en 1984. Mais l’acte a établi son nom sur la base de ses propres mérites, qui sont suffisamment enracinés dans une poignée de démos, de compilations et d’EP. Merci au label plus noir que noir Nuclear War Now! Productions, et 36 ans après sa création, Marteau des sorcières a enfin dévoilé son premier album complet. “La damnation est mon salut” est une collection de nouvelles chansons vibrantes et intemporelles aux côtés de réenregistrements d’un trio de chansons des anciennes démos du groupe: “Dieu gelé”, “Mante mortelle” et la piste éponyme “Marteau des sorcières”. L’attente a été longue, mais cela en valait la peine. “La damnation est mon salut” est un tour de force de la suprématie classique du thrash de la mort.

“La damnation est mon salut” est sûr de pomper l’adrénaline des auditeurs dans l’overdrive, mais après un examen attentif après l’impulsion écrasante initiale de simplement vous cogner la tête et de perdre la tête, il y a plus ici que ce qui semble à l’œil. C’est loin de la mort de la nouvelle technologie ou de quelque chose du genre. Mais au-delà des styles de mort et de thrash susmentionnés, il y a un courant sous-jacent de black metal maléfique et même quelques touches de Bancoc’est BLASPHÈME-un métal de guerre sous la surface. L’obscurité musicale est correctement racontée par un chanteur grondant Rayy Crude, le seul membre original du groupe aux côtés Banco. Avec leur nouvelle gamme, le ciel semble être la limite, si “La damnation est mon salut” est une indication. La sortie est extrêmement bien écrite et mémorable d’avant en arrière.

Les points de référence classiques communs sont évidents sans l’écueil du plagiat. La piste de titre sonne comme tôt METALLICA et SLAYER sur le crack. Et la belligérance effrontée et classique du death metal du numéro d’ouverture “À travers Azeroth” sonne comme POSSÉDÉ sur les stéroïdes. Les sons, le style et l’essence ne sont pas nouveaux. Encore Marteau des sorcières ont gagné leur réputation et continueront probablement à se démarquer en raison de leur approche unique et signature pour assembler ces pièces de puzzle métalliques familières en quelque chose qui est vraiment leur propre création. Si des groupes comme ARES KINGDOM, AURA NOIR et DESTROYER 666 sont dans votre ruelle, cela vaudrait la peine d’entendre ces sons maléfiques de la source d’origine: le chaudron qui comprend le magnifique travail de Marteau des sorcières.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).