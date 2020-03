Critiques de CD – Dance With The Devil Burning Witches

(Explosion nucléaire)

01. L’incantation



02. Lucid Nightmare



03. Danse avec le diable



04. Ailes d’acier



05. Six Feet Underground



06. Black Magic



07. Sea Of Lies



08. Les soeurs du destin



09. Necronomicon



10. Le combat final



11. Triple retour



12. Battle Hymn (avec Ross The Boss)

Il était évident de BRÛLER DES SORCIÈRES‘Premier album de 2017 que le quintette suisse n’était pas en train de déblayer. Les royaumes traditionnels et power metal sont absurdement surpeuplés de bandes qui favorisent le polissage et la fluidité plutôt que la brutalité et l’agression, mais comme ils le prouvent une fois de plus sur “Danser avec le diable”, cette bande déchire comme un scalpel rouillé. Comme pour toutes ces choses, tout se résume aux chansons, et BRÛLER DES SORCIÈRES ont frappé un point médian brillamment distinctif entre l’euphorie européenne du double coup de pied et une variété plus sombre et fortement influencée par l’allemand de thrash nerveux, avec tout ce qui est livré pour soutenir des mélodies épiques imposantes. Nouveau chanteur, Laura Guldemond, a ajouté une dimension supplémentaire de grain idiosyncratique à un son qui est par ailleurs inchangé par rapport à celui de 2018 “Hexenhammer”et merci à Satan pour cela, car comme le savent les métalleux purs et durs, vous ne pouvez jamais avoir trop de ce genre de chose.

Après l’intro tendue obligatoire, “Lucid Nightmare” ouvre les portes battantes et va directement à la jugulaire. Comme avec le dernier LOVEBITES album, vous pourriez vous sentir un peu honteux d’être surpris qu’un groupe composé uniquement de femmes puisse claquer aussi fort, mais ce n’est BRÛLER DES SORCIÈRES, dont la réputation de performances live destructrices les a sans doute poussés plus loin que les records ne l’ont jamais pu. La piste de titre, “Ailes d’acier”, “Six Feet Underground”, ce sont tous des hymnes en métal pur fraîchement frappés, mais c’est l’énergie viscérale du groupe qui élève “Danser avec le diable” au-dessus d’au moins 90% des disques métalliques modernes comparables. Les plus belles chansons ici – et il n’y a pas de remplissage perceptible – sont si épiques et brutales que vous avez ma permission de verser une larme: “Magie noire” est sombre et dramatique, “Sea Of Lies” est impérieux et cinématographique, et une couverture finale de MANOWARc’est “Hymne de combat”, avec Ross The Boss sur le plomb de la terre brûlée, est beaucoup plus logique que vous ne l’imaginez.

Un disque de métal balles / ovaires au mur, écorcheur de chair qui confirme la puissance intemporelle du genre et l’adaptabilité sans fin, “Danser avec le diable” prouve également que BRÛLER DES SORCIÈRES sont une proposition féroce et formidable. Vos muscles du cou en souffriront.

