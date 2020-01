Critiques de CD – Dead And Gone Stabbing Westward

(Pharmacie)

01. “Dead and Gone”



02. “Froid”



03. “Explorer”



04. “Dead and Gone” (Stoneburner Remix)



05. “Cold” (StabWalts 12 “Dance Mix”)

Illinois’s STABBING WESTWARD était un pilier de la radio rock terrestre au tournant du siècle en raison de succès mémorables comme “Sauve toi”. Les rockers industriels étaient hors du radar de tout le monde pendant des années avant de se retrouver en 2016 pour des spectacles et des tournées. Cette période de renaissance a conduit à leur premier lot de matériel nouvellement enregistré en près de deux décennies sous la forme d’un EP récemment publié, “Mort et enterré”, qui fait suite à la réédition de l’an dernier de leur 1992 “Iwo Jesus” EP. Heureusement pour les fans de longue date, et malgré sa brièveté, l’EP sert à rappeler aux auditeurs pourquoi ils sont considérés comme l’une des tenues de rock industriel les plus accrocheuses du dernier quart de siècle.

Le groupe s’est formé dans le Midwest en 1986 avant de finalement migrer vers la ville des anges des années plus tard, et ils ont été prolifiques principalement au cours des années 90 avant de se dissoudre en 2002. Depuis le redémarrage de l’ensemble en 2016, les membres fondateurs Christopher Hall (chant / multi-instrumentiste) et Walter Flakus (claviériste) ont avancé avec une nouvelle section rythmique en forme de batteur Bobby Amaro (ex-ORGIE) et bassiste Carlton Bost (MORTEL/ORGIE) jusqu’à leur toute nouvelle offre tant attendue. “Mort et enterré” est une collection de trois nouveaux morceaux accompagnés de deux remixes de ces chansons. L’EP est court et doux, mais il offre suffisamment pour convaincre les fans de longue date jusqu’à leur prochaine version complète.

La piste de titre est entraînée par un lecteur de synthé enveloppant qui s’intègre parfaitement salleEmotion lyrique et vocale émouvante. Le sens thématique de la lutte du morceau se reflète de manière appropriée avec l’énergie musicale qui parcourt les pics et les vallées. le “Dead and Gone (Stoneburner Remix)” la réinterprétation évite les tendances plus agressives du matériau source, mais conserve suffisamment les qualités de reflux et de flux pour le garder intéressant, cependant, il est loin d’être exceptionnel.

Une qualité incontestable au Moyen-Orient “Du froid”synthés d’une manière séduisante qui est captivante et mémorable. Les références contextuelles de la chanson à l’amour romantique qui s’est transformé en amour non partagé, où l’objet de son désir est devenu glacé, sont puissamment véhiculées et capturées de manière intéressante sous la forme d’une chanson pop conçue par un groupe de rock industriel. La piste de remix en partenariat propulse un degré de groove égal, mais elle se révèle tout aussi banale que l’autre piste de remix de l’EP. Pour compléter le PE, “Crawl” crée un élan avec simplicité vers une masse sonore provocante, massive et dense. Encore une fois, l’amour romantique s’impose comme le motif de la libération, cimenté avec salleles styles vocaux de signature et la livraison passionnée.

le “Mort et enterré” EP prouve finalement combien mémorable STABBING WESTWARDLe rock industriel peut être, et il sert de teaser pour un album complet imminent que beaucoup anticipent. STABBING WESTWARD peut ne pas sembler aussi frais et nouveau qu’ils l’ont fait dans les années nonante, mais ils semblent toujours aussi passionnés et excitants.

