Critiques de CD – Decades: Live In Buenos Aires Nightwish

(Explosion nucléaire)

01. Swanheart



02. Fin de tout espoir



03. J'aimerais avoir un ange



04. 10th Man Down



05. Venez me couvrir



06. Gethsémani



07. Elan



08. Sacrement de la nature sauvage



09. Deep Silent Complete



10. Poème de Dead Boy



11. Elvenjig



12. Elvenpath



13. Je veux récupérer mes larmes



14. Amarante



15. Le charpentier



16. Le tueur de rois



17. Diable et océan profond



18. Nemo



19. Tuer le rêveur



20. Le plus grand spectacle sur Terre



21. Ghost Love Score

NIGHTWISH ont toujours été un acte vivant fort. Que ce soit face à l'élégant réticent Tarja Turunen ou le malheureux mais sous-estimé Anette Olzon, les titans de métal symphonique finlandais ont un son tellement explosif et grandiose que de ne pas projeter au-delà de la première rangée n'a jamais été une option réaliste. Mais c'est avec l'arrivée de Floor Jansen que les porte-étendards incontestés du genre ont vraiment cliqué dans un équipement conquérant le globe. Les fans restent sans aucun doute divisés sur les trois chanteurs du groupe les plus complimentés à ce jour Tuomas Holopainenla vision musicale opulente, mais en termes de présence sur scène, de polyvalence et de bonne intensité du vieux métal lourd, Jansen essuie le sol avec ses prédécesseurs et "Des décennies: vivre à Buenos Aires" est la preuve irréfutable.

Tout cela semble glorieux, bien sûr. Mais à part l'éclat de leur frontwoman, cet effort live aux proportions généreuses, la vraie surprise ici est juste combien de chansons incroyables NIGHTWISH ont amassé au cours des 23 dernières années. Tous leurs albums studio sont représentés, de "Oceanborn" à "Les formes infinies les plus belles", et bien que l'évolution de leur son de marque soit plus qu'apparente, tout s'accorde parfaitement: un signe qui NIGHTWISH sont des experts dans la planification d'une liste, mais aussi que l'identité du groupe n'a jamais changé, juste mûrie comme un bon vin rubis. Des premiers classiques comme "Diable et l'océan profond noir" et "Le Kinslayer" à travers des hits géants et révolutionnaires "Nemo" et "Je veux retrouver mes larmes" et, avec une pompe et une puissance montantes, un rappel épique "Le plus grand spectacle sur Terre", c'est tout aussi épique et tonitruant qu'il le mérite, sans parler d'un point d'entrée fantastique pour les non-initiés.

Mais au cœur de tout cela, "Des décennies: vivre à Buenos Aires" présente les plus forts, les plus charismatiques et les plus absurdement divertissants NIGHTWISH à ce jour. Vous pouvez entendre à quel point la foule argentine les adore, et c'est assez évident pourquoi aussi. Si le métal symphonique est votre truc, c'est l'album live pour les terminer tous.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).