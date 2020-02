Critiques de CD – Dream In Motion Kirk Windstein

(eOne)

01. Dream In Motion



02. Hollow Dying Man



03. Encore une fois



04. Ennemi déguisé



05. Le monde que vous connaissez



06. Toxique



07. La guérison



08. Nécropole



09. La vérité laide



10. Aqualung

Quand Kirk Windstein étrangle sa guitare, les riffs lents sonnent comme s’ils étaient littéralement grattés sous la surface d’un marécage trouble de la Louisiane, telle est l’ampleur de la livraison lente et puissante. L’homme, le mythe, la légende est le cerveau derrière les suzerains de boues NOLA CROWBAR, et cela fait presque quatre ans que nous avons été battus par le dernier album de ce groupe, “Le serpent ne ment que”. Les fans peuvent avoir un peu plus de temps pour attendre un autre album de ce groupe, mais le leader Kirk Windstein est revenu au moins partiellement assouvir la soif avec son premier album solo: “Dream In Motion”. Là où cet album peut échouer à satisfaire directement les fans de CROWBARLe resserrement brutal est précisément le même domaine où il porte ses fruits avec succès à quelque chose de créatif et d’inspirant. “Dream In Motion” se vante WindsteinC’est le côté plus tranquille, introspectif et mélodique qu’il a mieux compris et exprimé au cours des dernières années, en tandem avec l’approche et l’esthétique plus grossière et caractéristique pour lesquelles il est connu.

Trente ans après CROWBARlancement, chef de file Windstein est finalement sorti de lui-même dans le vrai sens du terme. CROWBAR – une sorte de blues ‘n’ doom tonitruant et typiquement méridional versé à travers un filtre punk-rock – est marqué par un pédalage hardcore énergique des années 80 qui se faufile dans et hors du doom metal bruyant, dépressif et passionné. “Dream In Motion” présente invariablement des traits évidents de CROWBARmais c’est essentiellement la beauté CROWBARc’est la bête.

Mais ne vous y trompez pas, Église n’a pas sorti une guitare acoustique pour jouer des chansons folkloriques et “Kumbaya My Lord” au feu de camp. Et pour les démangeaisons du Néandertalien pour les riffs explosifs et hochements de tête que l’on attend de lui, “Toxique” sert à nous rappeler que nous sommes, après tout, à l’écoute d’un album de l’homme principalement responsable de tels CROWBAR classiques comme “Comme du verre brisé” et “Je sens le soleil brûlant”. Mais “Dream In Motion” est une toile séparée pour le chanteur costaud. WindsteinLe premier album solo de ” est tout aussi massif émotionnellement, et même CROWBAR. C’est juste que l’intention est loin de l’agression et de la violence.

Sur la piste du titre évocateur et ailleurs, il a évité son crunch de guitare signature en faveur de passages soulful qui sont gracieux et oniriques dans la veine du puissant SABBAT NOIR et DIFFICULTÉ. Il y a un profond sentiment de deuil et de survie au cœur de “Nécropole”. Il a exploré les possibilités offertes par sa voix mélodique pendant une bonne partie de 20 ans, mais son crooning n’a jamais été aussi sincère qu’aujourd’hui. Cette voix singulière et distincte brille “Le monde que vous connaissez”lente rampe doom d’une manière mémorable qui devait être compartimenté en dehors de la CROWBAR modèle.

Il y a un sentiment que “Dream In Motion” est une collection de poignées disparates et créatives dans l’univers. Cela prend tout son sens du point de vue de l’artiste vers l’objectif final de l’expression de soi, mais l’album ne manque pas de sentiment de cohésion. Rien de tout cela ne change le fait que “Dream In Motion” est convaincant et agréable tout au long. WindsteinLe premier effort en solitaire de mai ne peut pas déplacer des montagnes, ni être vénéré de la manière CROWBARLe travail de l ‘est, mais cette version passionnée vaut la peine de tourner à plusieurs reprises à part entière.

