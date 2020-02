Critiques de CD – Electric Pentagram Lovebites

(JPU)

01. Thunder Vengeance



02. Guerre sainte



03. Destination dorée



04. Raise Some Hell



05. Aujourd’hui est le jour



06. Quand les destins s’alignent



07. Une sérénade glacée



08. Danser avec le diable



09. Signes de délivrance



10. Mettez le monde en feu



11. The Unbroken



12. Swan Song

Il n’y a rien de plus satisfaisant que de faire taire des gens. Avec leurs deux premiers albums et tout un tas de spectacles en direct acclamés, LOVEBITES a rapidement prouvé que le fait qu’il s’agit d’un groupe composé uniquement de femmes pèse collectivement un peu moins Chuck BillyLes avant-bras sont, Dieu merci, les choses les moins intéressantes ou les moins impressionnantes à leur sujet. Vous le remarquerez à nouveau lorsque “Thunder Vengeance” éclate au début de “Pentagramme électrique”: ce groupe est absolument putain de rip et, de façon amusante, ils font aussi beaucoup de groupes de power metal entièrement masculins un peu fous et faibles.

LOVEBITES continuera à gagner les metalheads, car ils clouent constamment les aspects les plus forts et les plus rudes du métal traditionnel et puissant, et semblent incapables d’écrire une mauvaise chanson. “La guerre sainte” est glorieux: en partie mélodrame symphonique, en partie déchiqueté à l’ancienne. “Golden Destination” est HELLOWEEN sur les stéroïdes, avec certains des travaux de plomb les plus boursouflants que vous entendrez en 2020 et un délicieux éclat AOR. “Raise Some Hell” est un rock rock stomp turbocompressé avec un cœur thrash ‘n’ roll. “Quand les destins s’alignent” est un speed metal à la pointe de la technologie avec un refrain méchamment surmené digne de PAT BENATAR ou BONNIE TYLER. “Sérénade glacée” est LOVEBITES«moment le plus joyeusement épique à ce jour; un changement de rythme qui permet au chanteur Asami pour briller encore plus qu’elle ne le fait sur le reste de ces mélodies ardemment mélodiques. Son vibrato puissant est l’une des armes pas si secrètes du groupe, et c’est sa présence qui fait “Pentagramme électrique” un record si particulier sur un marché absurdement encombré. À la fermeture “Chant du cygne”, elle souffle presque le toit avec un refrain euro-métal plus classique, agrémenté d’harmonies de brillance sans effort.

S’il y a des critiques à formuler ici, c’est que “Pentagramme électrique” est probablement une chanson ou deux trop longue. Personne n’a vraiment besoin d’un disque métal de 70 minutes, à moins que ce ne soit par OPETH ou OUTIL (et même alors, vous pourriez sauter les confitures de bongo), et encore moins de gens écouteront le tout à ce stade. Mais n’écoutez pas un misérable homme blanc d’âge moyen raillant contre l’ère moderne. Ecouter LOVEBITES et rendez hommage à l’un des groupes de métal mélodique les plus punitifs et les plus puissants de la planète.

