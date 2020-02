Critiques de CD – Emerald Seas Seven Spires

(Musique Frontiers)

01. Igne Defendit



02. Fantôme d’un rêve



03. Aucun mot échangé



04. Chaque crête



05. Obscurité non cartographiée



06. Succombez



07. Drowner of Worlds



08. Silvery Moon



09. Enterrez-vous



10. courageux



11. Avec amour de l’autre côté



12. Le problème de la vie éternelle



13. Mer d’émeraude

Il n’y a pas de talent précoce trompeur. Quand SEPT SPIRES a sorti son premier album “Solveig” en 2017, il n’a peut-être pas incendié le monde, mais il a clairement annoncé l’arrivée d’une nouvelle force uniquement exubérante et inventive dans les mondes de plus en plus interchangeables du pouvoir, du métal symphonique et traditionnel. Face à l’absurdement polyvalent et charismatique Adrienne Cowan et béni avec l’un des jeunes guitaristes les plus doués du monde, Jack Kosto, ce gang de romantiques métalliques incurables a fait ses débuts plein de grandes chansons, mais des chansons qui ont résolument refusé d’être clouées sur un mât de genre ni sur un autre.

Cowanla tendance de passer en mode banshee hurlant de côté, SEPT SPIRES sont un groupe férocement mélodique avec des liens forts avec la scène power metal, mais avec une habileté et une grâce souvent surprenantes, ils ont rempli “Solveig” avec des détours inattendus dans des territoires plus extrêmes, tout en pompant le tout avec suffisamment de substance progressive et symphonique pour que plusieurs autres publics potentiels soient heureux aussi. Ce n’était que le début, bien sûr, et tout ce potentiel serait perdu si le suivi échouait à répéter l’astuce ou, idéalement, à la dépasser complètement. Joyeusement, “Mer d’émeraude” atteint facilement ce dernier objectif, l’emportant sur son prédécesseur à tous les niveaux et ajoutant d’innombrables couches supplémentaires d’intrigue et de profondeur au son de fusion des genres de ses créateurs. C’est aussi beaucoup plus théâtral que “Solveig”, comme SEPT SPIRES s’adonner à leurs fantasmes sombres et poétiques à travers des épopées métalliques complexes et tentaculaires qui semblent souvent devoir autant à CRADLE OF FILTH comme ils le font pour KAMELOT.

Il faudrait une certaine maîtrise de soi pour éviter d’être renversé par la pure exubérance de l’ouvreur “Fantôme d’un rêve”. C’est du métal mélodique glorieusement opulent dans l’âme, mais il y a un venin dans la livraison du groupe et un scintillement audible dans l’œil de leur chanteur donnant à tout ici un délicieux frisson de malveillance. “Aucun mot échangé” et “Chaque crête” sont des hymnes mémorables instantanément, avec Cowan l’échelle des octaves comme une diva magique, tout en “Obscurité non cartographiée” est une tranche de mélodrame plus grincheuse et parsemée d’ombres, avec un refrain tellement excité qu’il mérite une médaille pour ses services afin de Disney rêve vivant. Premier single “Succomber” est un chef-d’œuvre miniature dynamique: comment Cowan frappe certaines de ces notes peut être une question pour le sorcier local, mais SEPT SPIRES sont infaillibles dans leur utilisation inspirée des accords et des changements clés, ne faisant jamais tout à fait l’évidence mais offrant un gain mélodique après le gain, souvent avant de plonger sur une autre tangente absurde, ou dans un blizzard de blastbeats, mais toujours envelopper les choses dans un délai de trois à trois. cinq minutes immaculées

Qu’ils gèrent tout cela tout en s’emballant comme les virtuoses audacieux qu’ils sont clairement – eh bien, c’est un peu écoeurant, mais c’est aussi au-delà de l’excitation d’entendre un nouveau groupe opérant dans cette partie du monde du métal et faisant quelque chose d’authentiquement nouveau et tout à fait irrésistible avec de tels ingrédients bien-aimés. “Mer d’émeraude” ne flotte jamais une seconde: c’est la botte qui déloge le globe oculaire à l’arrière dont le power metal a besoin depuis un moment. Certaines de ces chansons (le grain noir et gothique de “Drowner Of Worlds”; le somptueux presque indécemment “Sans peur”) hantera vos rêves. Le reste vous fera frapper l’air comme une gaffe massive. “Mer d’émeraude” est, et je ne peux pas m’excuser assez pour cela, un joyau absolu.

