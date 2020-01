Critiques de CD – Ether Mark Morton

(Éther)

1. Tout ce que j’avais à perdre (avec Mark Morales)



2. The Fight (avec John Carbone)



3. Elle parle aux anges (avec Lzzy Hale)



4. Love My Enemy (avec Howard Jones)



5. Noir (avec Mark Morales)

Mark Morton sorti de derrière son poste comme AGNEAU DE DIEUle guitariste de l’année dernière avec son premier album solo, “Anesthésique”. Il n’y avait pas de chansons qui pouvaient être considérées comme révolutionnaires, mais le disque présenté Mortonla capacité de caméléon de l’adapter à l’écriture de chansons aux capacités et aux talents de divers interprètes vocaux comme Chester Bennington (LINKIN PARK, PILOTES DE TEMPLE EN PIERRE) et Chuck Billy (TESTAMENT). MortonEP de suivi, “Éther”, voit à nouveau le guitariste travailler avec plusieurs chanteurs, cette fois en capacité semi-acoustique. Ceux d’entre vous qui voient le mot “A” dans la phrase précédente et craignent un autre record dans la tendance récente des musiciens de métal générant de la musique folklorique peuvent rester tranquilles, car les trois originaux et les deux reprises présentés ici sont ancrés dans le rock semi-acoustique domaine.

La lumière la plus brillante allumée “Éther” émane d’une reprise du 1990 CROWES NOIRES Ballade rock sudiste “Elle parle aux anges”. La chanson transcende son statut de reprise, grâce à la combinaison contagieuse du twang extra-sudiste Morton donne à sa performance de guitare et une performance vocale incroyablement belle de Lzzy Hale (HALESTORM). Ces deux performances sont revêtues du brillant brillant indicatif de la radio rock country moderne, et de la soulfulness inhérente de la chanson originale et VigoureuxLa sortie vocale de cette pièce confère une aura émotionnellement puissante pour en faire une interprétation mémorable. le HALESTORM chanteuse tourne dans ce qui peut être la meilleure performance de sa carrière, sa râpe gutturale transportant une émotion profonde derrière les versets et frappant des registres évocateurs de AEROSMITHc’est Steven Tyler comme les crescendos de piste. Si la piste devient une énorme radio sur la route, ce ne serait pas une surprise.

Une autre performance vocale exceptionnelle vient de Howard Jones (ALLUMEZ LA TORCHE, KILLSWITCH ENGAGE) sur Mortonla composition originale de “Love My Enemy”. Jones superpose un croon apaisant aux notes élevées Mortontravail de guitare acoustique sur les touches plus douces de la chanson. Quand la chanson atteint son refrain rock chargé de guitare électrique, Jones s’envole avec les hurlements mélodiques qui ont été l’une de ses marques de fabrique tout au long de sa carrière. La chanson propose également “Éther”est le moment le plus purement métallique Morton émet un court choc de déchiquetage solo de guitare. La structure de la chanson suggère un univers alternatif où le 2002 “Homme araignée” film est venu quelques années plus tard comme AGNEAU DE DIEU et KILLSWITCH ENGAGE atteignaient leurs sommets commerciaux, et cela aurait été le grand single de la bande originale du film au lieu de la Chad Kroeger/Josey Scott collaboration “Héros”.

D’autres performances vocales sur l’EP donnent des résultats mitigés. MOON TOOTHc’est John Carbonevoix au début de la piste originale propulsée par la boîte à rythmes “Le combat” sont filtrés à travers un effet vocal atonal désincarné à travers les versets. Heureusement, alors que le refrain se déclenche, le brouillard fantomatique se lève de Carbonechant, lui permettant de s’élever avec émotion d’une manière similaire à Lajon Witherspoon (SEVENDUST) sur sa performance mémorable de “Fils d’Angel”. Mark Morales (SONS OF TEXAS) est le seul chanteur avec deux apparitions ici. Malheureusement, piste principale “Tout ce que j’avais à perdre” est la piste la plus faible du record. Morales donne une performance sur une guitare acoustique solitaire – accompagnée d’arrangements faux orchestraux – qui ravive les souvenirs refoulés du nadir sensible-bro des actes du début du siècle tels que TACHÉ, bien que Morales s’en sort mieux MortonL’arrangement dépouillé de CONFITURE DE PERLESc’est “Noir”.

Même si tout ne se passe pas comme prévu, vous pouvez toujours donner Morton crédit pour l’artisanat “Éther”‘s arrangements pour mettre en valeur principalement les forces de ses partenaires de collaboration. Les points les plus faibles du record valent toujours la peine d’être explorés ne serait-ce que pour se livrer à la beauté sublime de son et Vigoureuxcouverture de “Elle parle aux anges”.

