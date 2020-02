(Meilleur bruit)

01. F8



02. À l’envers



03. Vivre le rêve



04. Un peu hors tension



05. Bas du haut



06. Pour être seul



07. Mère May I (Tic Toc)



08. L’obscurité s’installe



09. C’est la guerre



10. Laissez tout derrière



11. Tissu cicatriciel



12. Côté brillant du gris

Rien n’engendre le vitriol et le mépris tout à fait comme le succès. À ce stade, tout le monde a à peu près décidé s’ils aiment POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS ou pas. L’une des vertus d’avoir un son aussi reconnaissable est qu’il n’y a pas beaucoup de place pour s’asseoir sur la clôture ici: que vous considériez les habitués de l’arène de Las Vegas comme l’un des meilleurs groupes de bons moments du métal moderne, ou un retour en apparence indestructible à les horreurs du poing américain du «catch metal» du début des années 2000, il est difficile d’écouter 5FDPde la musique à ce jour sans choisir de camp. Et, comme vous pouvez vous y attendre, “F8” n’est pas différent. Mais ce que les détracteurs du groupe continuent d’ignorer, c’est que ce mastodonte ne s’arrête pas de sitôt, et après quelques années de troubles interpersonnels et de chanteur Ivan MoodyL’automne et l’ascension sont très publics, le coup de projecteur sur l’album numéro huit est plus brillant que jamais.

Bien sûr, si vous pensez POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sucer alors “F8” est préférable d’éviter. Il y a des changements cosmétiques ici et là – c’est certainement leur album le plus lourd à ce jour et se sent plus consciemment métal que tous les efforts précédents, notamment en termes de son de guitare et de muscle d’ensemble. Mais comme vous commencez involontairement à frapper l’air pendant l’ouverture “À l’envers”c’est le pur COUP DE POING FATAL-tout ce qui scelle l’accord. Après 15 ans de dur labeur assez acharné, ils savent exactement ce qu’ils sont et pourquoi ils continuent de se connecter avec les gens. Suranalyser ces chansons chorales de heavy metal gros, audacieux et souvent attachants est une perte de temps: au final, les mélodies sont contagieuses, les chœurs sont uniformément énormes, les riffs sont simples mais mortellement efficaces et de mauvaise humeur, clairement de retour sous une forme suprême tout au long, vend même ses paroles les plus subtiles et maladroites avec une force de personnalité pure. Tout n’atteint pas la cible. “Un petit peu” essaie trop fort d’être une chanson pop énervée et n’aurait jamais dû faire la coupe. Mais quand ils cliquent sur le mode bête radio-amical, avec des rainures claquant directement propulsant ces crochets géants, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sonnent toujours exactement comme le genre de salauds arrogants qui devraient remplir les stades.

“Bas du haut” est à moitié DANGER BIOLOGIQUE stomp, demi rêverie feu de camp, avec de mauvaise humeur passer du croon insouciant au rugissement scabre en toute simplicité; “Mère puis-je (Tic Toc)” est une diatribe grondante, chancelante et entraînée par le riff avec quelques harmonies vocales glorieusement bruyantes; moqueur narquois “C’est la guerre” sonne exactement comme vous vous attendez à un POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS chanson appelée “C’est la guerre” pour ressembler à, regorge de généreuses portions de blasphème. En revanche, “L’obscurité s’installe” et “Côté plus clair de gris” sont les vitrines obligatoires pour de mauvaise humeurvoix véritablement de classe mondiale et son charisme angoissé: le premier est un moment sûr pour que chaque smartphone de la maison s’allume et scintille, tandis que le dernier est tout simplement l’une des plus belles chansons 5FDP ont publié à ce jour.

On ne sait pas vraiment pourquoi quelqu’un a besoin de monter 15 chansons sur un album de métal à ce stade du développement de la musique commerciale, mais grâce à la vivacité de leur plan durable, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS ne laissez jamais une seule idée dépasser son accueil. Pendant la majeure partie de sa durée, “F8” est une autre classe de maître polie mais puissante dans la façon d’écrire des chansons de heavy metal que le monde entier peut chanter. Que vous souhaitiez réellement participer ou non, cela ne dépend que de vous, mais seul un maniaque parierait contre un autre qui connaît un succès retentissant COUP DE POING FATAL campagne. Il était cassé, ils l’ont réparé et ça recommence. Blam.

