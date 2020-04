Critiques de CD – Forever Black Cirith Ungol

(Lame en métal)

01. L’appel



02. Des légions surgissent



03. Le monstre de givre



04. Le feu divin



05. Stormbringer



06. Fractus Promissum



07. Cauchemar



08. Avant demain



09. Forever Black

D’innombrables pointes métalliques recouvertes de cuir et de denim attendent depuis des lustres le retour de CIRITH UNGOL. Cela fait près de trois décennies depuis leur dernier album, génial de 1991 “Paradis perdu”. CIRITH UNGOL est tombé dans l’obscurité à l’aube de l’ère grunge. Ils n’ont pas obtenu le succès commercial de beaucoup de leurs pairs, mais le légendaire groupe de heavy metal californien a été un succès artistique qui était responsable d’un travail mémorable et précieux qui a aidé à établir le modèle, y compris leurs contributions en vedette sur le célèbre 1982 “Massacre de métal” compilation, qui comprenait également des goûts de RATT et nul autre que METALLICA. CIRITH UNGOLLe travail de ” a été assez impressionnant pour porter son nom à travers les années et à travers le monde, obtenant un statut culte et une vénération au sein de la communauté fanatique du heavy metal. Maintenant, leur retour triomphal est arrivé au début d’une pandémie moderne. Le monde a énormément changé, pour le meilleur et pour le pire, depuis leur création, mais en tant que cinquième album complet “Forever Black” prouve, CIRITH UNGOL n’a pas changé du tout.

L’ensemble est né en 1971, se dissolvant quelques décennies plus tard et laissant une légion de fans adorateurs espérant une renaissance. Avant le nouvel album, le groupe est revenu sur scène ces dernières années. Ils se sont réunis pour le spectacle traditionnel de heavy metal, 2016’s Festival Frost and Fire, avant de se lancer dans une impressionnante tournée de festivals multinationaux. L’acte séminal a étendu la “Jeu de sorcière” single en 2018 pour attirer les fans qui aspiraient à un nouvel album.

“Forever Black” offre suffisamment de folie de sorcellerie et de tristesse et de tristesse pour satisfaire leur base de fans de longue date ainsi que les débutants qui ont été attirés par le style épique du heavy metal ces dernières années. La sortie démarre avec “L’appel”, une intro cinématographique remplie d’une corne à soufflet qui ressemble à un appel aux armes – imaginez “Conan le Barbare” – menant à une marche militante. Avec un décor adéquat, CIRITH UNGOL se précipite avec tous les pistolets flamboyant sur la piste de métal rapide “Légions surgissent”. La chanson semble faire référence à l’esprit des débuts de l’acte “Frost and Fire”, quoique livré avec une agressivité accrue et un rythme plus rapide.

Autre part, “Cauchemar” semble avoir été tiré tout droit des années quatre-vingt en ce qui concerne la flamboyance exagérée et sans vergogne qui est évidente partout. En effet, c’est bien plus que d’être simplement «épique». Tim Baker raconte la piste du mal avec ses aboiements caractéristiques et ses hurlements sauvages comme des chacals. Que ce soit ou non boulangerla voix de ou Jim BarrazaLes riffs menaçants qui volent la vedette sur cette piste dépendent de qui vous demandez.

En fait, même si l’écriture de chansons est concise et succincte tout au long “Forever Black”, il se passe tellement de choses en termes de détails et de nuances que les temps forts des albums sont susceptibles de varier considérablement parmi les auditeurs. En tout cas, CIRITH UNGOL est revenu en grand. C’est tout ce que les fans de longue date voudraient. “Forever Black” est sûr d’être un plaisir pour la foule, et j’espère que ces légendes sont là pour rester tout en maintenant leur élan actuel.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).