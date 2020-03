Critiques de CD – Fractures Dakesis

(Indépendant)

01. Eos



02. Fin des temps, partie 1



03. Fin des temps, partie 2



04. Renversé



05. Kairos



06. Abandonnez vos peurs



07. Hold Forever



08. L’héritage en mémoire



09. Fractures

Il est facile d’être époustouflé par les efforts énormes et à gros budget de groupes comme NIGHTWISH et GARDIEN AVEUGLE, mais il y a autant de magie et de joie dans des disques comme celui-ci. DAKESIS sont des piliers très appréciés du underground heavy metal britannique et l’un des rares groupes du pays qui saisissent vraiment ce qui rend la musique si irrésistible en premier lieu. Ils viennent également de Birmingham, ce qui signifie que des points métalliques supplémentaires sont attribués en standard.

Présentant une nette progression par rapport aux années 2016 “La nouvelle aube”, c’est à la fois DAKESISmeilleur record de sondage à ce jour et leur lot de matériel le plus solide. La première de ces qualités ne doit pas être sous-estimée: il y a beaucoup de puissance sonore assez terrible et d’albums métal symphoniques là-bas, malgré l’aide de la technologie, mais “Fractures” a la chaleur sonore, la profondeur et le punch pour démentir la stature populaire de ses créateurs. Cela semble gros, audacieux et dynamique. Pendant ce temps, au sein d’un sous-genre qui a tendance à produire plusieurs versions d’exactement la même chose, des chansons comme “Fin des temps, partie 2”, et “Tiens pour toujours” servir un hybride pétillant et distinctif, englobant toutes sortes de tropes extrêmes et progressifs tout en martelant ces mélodies théâtrales très importantes et sombres.

Nous sommes fermement en territoire de fantaisie cosmique ici, et chanteur / claviériste Gemma LawlerLe ton riche et les harmonies élégantes vendent chaque vanité lyrique aux yeux étoilés, mais il y a aussi un poids et un groove sous-jacents aux parties plus lourdes: un grain qui fait un signe de tête au métal prog old school, ou même le cliquetis cosmique éclairé de BAL-SAGOTH. Quand ils optent pour la jugulaire mélodique, plus puissamment sur le speed metal Disney de “Kairos” et vraiment unique magnifique “Abandonnez vos peurs”, les instincts mélodramatiques des Britanniques sont impitoyables et les crochets sont mortels. Et autant qu’épique est un mot galvaudé, la chanson de clôture de 15 minutes emmène ce groupe extrêmement inventif dans un territoire sans précédent, car elles révèlent encore plus de couches de profondeur tout en restant résolument, joyeusement au-dessus et perdues dans une magie monde où le heavy metal règne toujours. Ce qui, comme vous le savez, en fait.

