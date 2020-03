Critiques de CD – Fuctifano Peter et les bébés éprouvettes

(Explosion nucléaire)

01. Lamentation du foie



02. Facebook Loser



03. L’enfer à payer



04. Cydraté



05. samedi papa



06. Gravy Train



07. Elle ne lui manque pas encore



08. Branleur



09. Petites victoires



10. Punched Awake



11. Tales of the Bleedin ‘Obvious



12. vissé



13. Reine de tout baiser



14. Lamentation du foie (Reprise)

Ils n’ont peut-être pas eu la menace LES EXPLOITÉS ou le braggadocio arrosé de LIGUE ANTI-NULLE PART, mais pour les jeunes fans de punk britannique au début des années 80, PETER ET LES BÉBÉS TUBE TEST étaient absolument irrésistibles. Cela a certainement aidé des chansons comme “Up Yer Bum” et “Interdit des pubs” étaient odieux, en lambeaux et délibérément stupides, mais ils étaient également livrés avec des niveaux d’énergie et de croyance fous. Vous devez être assez intelligent pour faire de la musique aussi stupide, après tout. Et oui, si vous avez apprécié le retour du groupe en 2017 “Cette échalote”, “Fuctifano” va certainement gratter la même démangeaison, tout en faisant simultanément ce qui semble être un véritable effort pour être le TEST TUBE BABIES‘le meilleur album à ce jour.

Avec son intro et outro atmosphérique, “Fuctifano” semble faire écho au plus grand moment du groupe, 1983 “Accouplement de sons de grenouilles taureaux d’Amérique du Sud”, et il y a une cohérence et un flux dans cet album qui suggère que quelqu’un prend les choses au sérieux. Ce groupe peut vraiment jouer aussi, avec une netteté et une puissance auxquelles ils faisaient rarement allusion au début. Autant ils aiment toujours se présenter comme une bande chaotique d’ivrognes, PETER ET LES BÉBÉS TUBE TEST on dirait qu’ils ont leur merde collective ensemble.

Sur le plan musical, vous savez ce que vous obtenez à l’avance. “Fuctifano” regorge d’hymnes punk de rue furieux et rapides qui crachent et grondent à toutes sortes de maux contemporains, de l’idiotie et du narcissisme des médias sociaux (“Facebook Loser”) aux malheurs d’un parent à temps partiel (“Samedi papa”) et cet alcool diabolique (“Cydraté”), avec les genoux à la mâchoire lâche “Elle ne lui manque pas encore” et le malicieusement mélodique “Branleur” offrant un détour soigné en milieu d’album. Rien de tout cela ne ressemble au travail d’un groupe de vieux punks usés. Au lieu de cela, c’est le genre de disque punk honteusement divertissant et tapageur que beaucoup de gens prétendent faire, mais le font rarement. C’est bien mieux que le nouveau JOUR VERT album, pour commencer. Oi oi!

