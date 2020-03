Critiques de CD – Ghosts V: Together “/” Ghosts Vi: Locusts Nine Inch Nails

(The Null Corporation)

“Ghosts V: Ensemble”



01. Lâcher prise tout en se tenant



02. Ensemble



03. EN PLEIN AIR



04. Avec foi



05. Apart



06. Votre contact



07. J’espère que nous pourrons à nouveau



08. Toujours ici

“Ghosts VI: Criquets”



01. L’horloge maudite



02. Autour de chaque coin



03. La valse des inquiétudes



04. Courir comme l’enfer



05. Quand ça arrive (ne me dérange pas)



06. Une autre voiture écrasée



07. Temp Fix



08. Trust Fades



09. Une très mauvaise nuit



10. Votre nouvelle normalité



11. Juste respirer



12. Juste derrière vous



13. DÉSACTIVEZ CECI



14. tellement fatigué



15. Presque l’aube

L’idée que l’art peut être un refuge et un sanctuaire ne pouvait pas être plus pertinente que maintenant, lors de notre confrontation collective avec le chaos mondial et l’incertitude associée au coronavirus. Personne ne sauvera le monde avec sa musique ni ses collections de musique, mais la musique peut être une bouée de sauvetage pour certaines personnes. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour CLOUS DE NEUF POUCES pour entrer dans la pièce et sauver la journée. L’acte légendaire vient de tomber “Ghosts V: Ensemble” et “Ghosts VI: Criquets” sur le site Web du groupe en téléchargement gratuit, et Trent Reznor et la société a, sans surprise, livré à nouveau du matériel impressionnant.

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis NINeffort initial et connexe de: “Ghosts I – IV”, une collection sédative et engourdissante de morceaux instrumentaux. Ici, Reznor est bien sûr à nouveau rejoint par un collaborateur de longue date Atticus Ross. Continuité de la récente “Ajouter de la violence” et “Bad Witch” libère des chaînes à travers le courant “Des fantômes” l’effort en termes d’approche cinématographique, l’élément de rage, et en ce qui concerne l’emploi magistral et l’utilisation de l’espace négatif.

Par rapport aux nombreuses pistes expérimentales dérivantes sur “Ghosts I – IV”, les nouvelles versions sont livrées avec un sens relativement plus élevé de cohésion et d’unité. Alors que la version 2008 de “Des fantômes” comportaient des titres génériques et des titres génériques, les nouvelles chansons ont des titres de chansons traditionnels, et elles s’enchaînent de manière plus concise, logique et douce.

“Ghosts V: Ensemble” dégage un sentiment d’optimisme à travers des paysages sonores ambiants et intrigants. Le silence est donné souffle et vie avec le bourdonnement et le gonflement spacieux de parties de piano simples et innocentes et une électronique calme et bourdonnante. “Votre contact” présente un chancre presque (heureux) ivre qui se propage mais finit par trouver son chemin à la maison alors que les pièces commencent à se rassembler. Et l’album de plus près, “Toujours ici”, préfigure adéquatement le deuxième album de la sortie à double tête avec ses références au côté agressif classique du début de l’ère NIN.

Si cette première partie représente l’espoir de l’humanité pour un avenir meilleur, “Ghosts VI: Criquets” prend un virage vers le côté obscur. L’angoisse est beaucoup plus tangible. L’anxiété mordante de l’humanité dans notre état actuel est beaucoup plus palpable. C’est aussi l’album le plus excitant du duo. “Quand ça arrive (ne me dérange pas)” secoue avec ses touches et ses accords qui frappent comme un marteau attendrissant. Et des couleurs de trip-hop spastiques et provoquant des crises “Courir comme un diable”, une piste qui étouffe autrement avec l’obscurité. C’est tout aussi inspirant que troublant.

Bien sûr, le nouveau “Des fantômes” la collection est beaucoup plus définie et cohérente par rapport à la première “Des fantômes” sortie il y a douze ans. Mais c’est relatif. Reznor avait un élément d’arrogance juvénile et de sens du but avec ses versions provocantes il y a des décennies. La plupart d’entre nous pensent que nous savons tout quand nous sommes des bourgeons verts frais. Mais les nouvelles versions entraînent un sentiment d’errance, un sentiment d’émerveillement. Reznor est devenu plus humble avec l’âge. Il semble qu’il ressent l’incertitude que nous faisons tous, si le nouveau “Des fantômes” est une indication. Et, plus important encore, le nouveau “Des fantômes” montre un éclat d’espoir éternel.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).