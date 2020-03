Critiques de CD – Grave Of A Dog Sightless Pit

(Thrill Jockey)

01. Kingscorpse



02. Dispersion d’immersion



03. L’océan de miséricorde



04. Pluie violente



05. Ivre sur la moelle



06. Miles Of Chain



07. Qui le diable a longtemps cherché à étrangler



08. L’amour est mort, tout amour est mort

Les fans d’extrémités souterraines brouillant le cerveau devraient déjà être plus que conscients de la musique extraordinaire que les trois membres de PUITS SANS VIS ont été jusqu’à ce point. Un nouveau projet formé par PLEIN D’ENFER chanteur Dylan Walker, LE CORPS le batteur Lee Buford et l’envoûtant sans pitié Kristin Hayter, alias. LINGUA IGNOTA, c’est à peu près aussi brûlant que les collaborations expérimentales, et il est donc particulièrement excitant de constater l’absence totale de compromis ou de pensée conventionnelle affichée tout au long “Tombe d’un chien”. Si vous êtes ravi de PLEIN D’ENFERest le terrorisme de mouture infiniment amorphe ou a été émotionnellement écrasé par LINGUA IGNOTAest un album magistral, “CALIGULA”, de l’année dernière, vous aurez une idée raisonnable de l’endroit où ces «chansons», euh, sont présentées, à la fois musicalement et atmosphérique. Mais c’est un témoignage de l’individualité féroce des trois protagonistes que cela ne ressemble jamais à un simple mélange de leurs marques respectives (si, en effet, l’un de ces musiciens peut être épinglé à une chose). Au lieu, “Tombe d’un chien” ouvre une nouvelle porte, dans un monde d’intensité oppressante, où l’euphorie et l’horreur sont indiscernables, et où la dynamique accidentelle est exercée comme des scalpels.

Vous pouvez voir l’ouvreur et le premier single “Kingscorpse” comme un avant-goût de ce qui va suivre ou, comme cela semble plus approprié, le premier d’une succession implacable de chocs sur le système. Avec les voix combinées de Marcheur et Hayter évoquant leur propre système météorologique auditif, et le bruit déformé et capricieux du trio générant des nuances toujours plus sombres de noir, des électro-kicks surmenés vibrent comme des explosions de bombes et nous ne sommes définitivement plus au Kansas. Une ingénierie ingénieuse de l’électronique, combinée à un suintement microtonal tordu par des coutures sonores tendues, ajoute d’autres couches de densité désorientante. “Kingscorpse” ne dure que quatre minutes, mais c’est l’une des choses les plus immersives que vous entendrez toute l’année.

Ayant tonné par ce point d’entrée, le reste de “Tombe d’un chien” exercera une attraction gravitationnelle similaire sur vos synapses. “Dispersion d’immersion” est comme quelque temps usé SUICIDE outtake repensé par BEHERIT dans une prison souterraine; “L’océan de miséricorde” est un headfuck sublime et surréaliste, avec Hayter‘gloire glorieuse à la dérive sur une mer de discorde tourbillonnante; “Pluie violente” fait un plongeon cinématographique sombre dans un cosmos impitoyable, via une ambiance lysergique et un piano élégant; la fermeture “L’amour est mort, tout amour est mort”, est une confiserie infernale digne de Scott Walkerœuvres ésotériques ultérieures, comme Hayter négocie un labyrinthe de rétroaction, de bourdonnement et de pouls sans fin, perdu dans une rêverie infernale.

Une brillance encore plus surprenante et phobique de genre de certaines des lames les plus tranchantes du métro.

