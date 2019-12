Critiques de CD – Havoc At The Midnight Hour Aggressive Perfector

(Victimes mourantes)

01. En route pour le cimetière



02. Chaînes de colère noire



03. Turbo Evil



04. Terre de non-retour



05. Dans le cauchemar



06. Vengeful One



07. Bâtard du diable



08. Seven Gates

Metalheads sont bien pris en charge ces jours-ci. Si vous voulez écouter des trucs modernes brillants et brillants, il y en a beaucoup disponibles, et, si vous voulez prétendre que les années 90 ne se sont jamais produits, vous pouvez le faire aussi. PERFECTEUR AGRESSIF sont fermement dans ce dernier camp, bien sûr: vous nommer après un début SLAYER la chanson est un signe assez ferme que ces marchands de terre britanniques sont de la vieille école jusqu'aux os. Mais alors qu'il y a des centaines de groupes autour qui empruntent beaucoup à VENIN, RÉSERVOIR, ANGEL WITCH et leur acabit séminal, très peu d'entre eux sonnent aussi complètement immergés dans l'esprit de cette époque révolue que ce lot. Et oui, cette œuvre est aussi irrésistible. Vous ne l'aimez pas quand un plan se met en place?

S'il reste des doutes sur le fait que c'est (a) la vraie affaire et (b) une coupe au-dessus du reste, ouvre "En route vers le cimetière" marteaux PERFECTEUR AGRESSIFLa conviction et les informations d'identification de l'arbre le plus proche, puis coupe le baiseur pour coups de pied. L'exécution est furieuse et crue – que VENIN influence en plein effet – tandis que les riffs et les refrains sont assez forts pour aboutir à ces originaux vénérés. "Chaînes de colère noire" est presque indécemment excitant: il vibre rapidement MOTÖRHEAD clip avant de changer de rythme et de cliquer sur le mode D-beat snotty, en tant que chanteur Holocauste général gronde et hurle avec un abandon psychotique. "Turbo Evil" est une émeute raffinée à mi-tempo, aussi accrocheuse que n'importe quoi de l'ère NWOBHM mais subtilement imprégnée de 35 ans de méchanceté sonore. Autre part, "Dans le cauchemar" apporte un soupçon de macabre mutant à la fête, via certains SLAYER-salute discord et une succession vertigineuse de riffs. A mi-chemin de la chanson, un silence sinistre descend, avant PERFECTEUR AGRESSIF cliquez de nouveau dans la vitesse, canalisant furieusement CRONOS et fouetter un tourbillon de laid métal laid. Encore mieux, "Bâtard du diable" allume le Landcruiser en métal rapide et accélère l'accélérateur pendant quatre minutes de rock 'n' roll au cœur noir. Vous pouvez presque sentir les vapeurs de denim et d'essence tachées de pisse.

Si "Ravage…" avait été publié en 1981, il pourrait bien avoir été salué comme un classique. En 2019, c'est toujours aussi exaltant que ces entreprises à l'esprit rétro. Des chansons tueuses, une attitude à la tonne et une aide générale de schlock d'horreur à l'ancienne? Rien à détester ici, les amis.

