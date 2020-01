Critiques de CD – Heavy Rock Radio Ii – Exécution des classiques Jorn

(Musique Frontiers)

01. Nuits solitaires



02. Gagner



03. New York Minute



04. Aiguilles et épingles



05. Amour



06. Je crois en toi



07. Vie nocturne



08. Mauvaise attitude



09. Quinn The Eskimo (Le puissant Quinn)



10. Mystère



11. Le rythme de la chaleur

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les artistes établis recourent à l’art ignoble de l’album de reprises: les obligations contractuelles et le désespoir étant les plus évidents. Aucune de ces raisons ne semble pertinente pour ce deuxième volume d’hymnes sacrés du toujours puissant Jorn Lande, cependant, et c’est parce que Jorn a une voix tellement ridicule que seuls les dérangés en phase terminale pourraient s’opposer à l’entendre chanter à peu près n’importe quoi. Heureusement, au moins la moitié des “Heavy Rock Radio II – Exécution des classiques” règles.

Le reste? Eh bien, personne n’a vraiment besoin d’une couverture de BRYAN ADAMSc’est “Des nuits solitaires” ou encore une autre version de LES NOUVEAUX CHERCHEURS” “Aiguilles et épingles” manifestement et inévitablement plus faible que le RAMONES‘prends. C’est là que réside le principal inconvénient de LandeLes efforts de: que cela vous plaise ou non, c’est un album qu’il a fait pour lui-même et ce sont les chansons qu’il voulait chanter. Avec une grande production percutante et des performances d’ensemble impeccables qui sous-tendent tout, il semble que toutes les personnes impliquées aient passé un moment fantastique et même si les goûts de ÉTRANGERc’est “Vie nocturne” et DON HENLEYc’est “Minute de New York” ne gagnez rien à être rééquipé aux fins du Norvégien, vous devez être un porc misérable pour vous opposer à tout cela.

Bizarrement, les deux meilleurs moments ici sont enregistrés jusqu’à la fin. JORN LANDE a couvert DIO largement dans le passé, pour des raisons évidentes et bien documentées, mais sa version du sous-estimé “Mystère”, à partir de 1984 “Le dernier en ligne”, est magnifique et rend hommage à la fin, grande RONNIE JAMES DIO de la meilleure façon possible: en soulignant qu’il était à la fois un grand chanteur et un formidable tunesmith.

Encore mieux Landeinterprétation de PETER GABRIELc’est “Le rythme de la chaleur”: converti ici en une chanson métal à part entière, il est assez surprenant et exaltant pour vous faire oublier les moments les plus prosaïques et karaoké de l’album. Et oui, même les moments les moins intéressants de l’album sont enregistrés et rendus plutôt magnifiques par cette voix éternellement glorieuse. Pas un pour les cyniques ou les purs et durs, alors, mais un plaisir solide et savamment exécuté pour tout le monde.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).