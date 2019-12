Critiques de CD – Here Lies Necrophagia Necrophagia

(Saison de brume)

01. Chainsaw Lust



02. Holocauste cannibale



03. Et vous vivrez dans la terreur



04. Il vit dans les bois



05. Blood Freak



06. Embaumé et pourtant je respire



07. Burning Moon Sickness



08. Blasphème le corps



09. Fleurs de chair et de sang



10. Déterré



11. Londres (13 Demon Street)



12. Fou de sang



13. Tourment saignant



14. Pourriture mentale



15. Bête aux griffes sauvages



16. Reborn Through Black Mass



17. Вий



18. Craignez le prêtre

Volé au monde à l'âge cruel de 51 ans, Frank "Killjoy" Pucci était une légende. NECROPHAGIA rarement reçu le crédit qu'ils méritaient pendant la vie de leur fondateur et leader, mais les purs et durs death metal old school seront bien conscients de la contribution pionnière du groupe à la scène. Et bien qu'il y ait peu de joie à reconnaître le décès d'un talent franc-tireur unique, "Ici réside la NECROPHAGIE" fait un excellent travail de rassembler le meilleur de leur catalogue sporadique mais uniformément grand de sorties éclaboussées de sang, du cliquetis primitif de ces premiers efforts, jusqu'à 2014 "Cathédrale du ver blanc", NECROPHAGIAC'est une déclaration absolument écrasante et définitive.

La clé pour NECROPHAGIALa brillance durable de la KilljoyC'est la vision myope de ce qui devrait arriver quand l'horreur et le métal se heurtent. La leur n'a jamais été une approche lisse ou précise de la brutalité: au lieu de cela, NECROPHAGIA était un groupe propulsé par les riffs de tronçonneuse les plus malades, les voix les plus inhumaines et dérangeantes et une dévotion absolue à l'horreur, à la fois réelle et imaginaire. Même en tant qu'adolescent arrogant, Killjoy a su renverser quelques pierres tombales sonores: écoutez "Chainsaw Lust" ou "Insane For Blood" et savourez le chaos et l'intensité primitive de tout cela. Puis, bien sûr, il y a eu la renaissance inattendue dans les années 90, co-écrite par PHILLIP ANSELMO et menant à glorieusement horrible de 1998 "Holocausto de la Morte", encore une fois, revisitant les goûts de cet album "Embaumé et pourtant je respire" et "Mal de lune brûlante" confirme que NECROPHAGIA n'a jamais sonné à distance comme n'importe qui d'autre et a toujours évoqué ce même sentiment de terreur motivé par le riff. Les incarnations du groupe au XXIe siècle sont allées encore plus loin, embrassant un certain degré de modernité sonore en cours de route, mais toujours à la recherche de la prochaine façon de rendre le métal effrayé à nouveau. Des tarifs plus récents comme "Londres (13 Demon Street)" , "Bête aux griffes sauvages" et "Craignez le prêtre" représentait une mise à niveau astucieuse pour son plan d'origine, en termes de production et de songcraft, mais le plus grand et le plus monstrueux NECROPHAGIA sonnait, plus leur musique devenait absurde et excitante.

Une pièce unique irremplaçable dans un monde d'aventuriers et de gaspilleurs de temps: ici se trouve Frank "Killjoy" Pucci, NECROPHAGIA la légende et le maven du métal d'horreur ultime. C'est l'une des meilleures musiques que vous aurez jamais entendu. Avoir peur.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).