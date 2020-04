Critiques de CD – Humain. : Ii: Nature. Nightwish

(Explosion nucléaire)

01. Musique



02. Bruit



03. Cordonnier



04. Récolte



05. Pan



06. Comment va le cœur?



07. Procession



08. Tribal



09. Infinité



10. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Vista



11. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Le bleu



12. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Le vert



13. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Maures



14. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Aurorae



15. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – calme comme la neige



16. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Anthropocène



17. Toutes les œuvres de la nature qui ornent le monde – Ad Astra

De leur énorme base de fans internationale à l’extravagance flagrante de leur musique, tout sur NIGHTWISH est droit, énormément gros. Facilement l’un des plus grands groupes de metal de la planète et surfant clairement sur une vague de créativité, ils auraient surpris tout le monde beaucoup plus s’ils avaient fait un nouvel album qui n’était pas encore plus ambitieux sur le plan artistique et exagéré que son prédécesseurs. Franchement, après la folie progressive largement saluée de 2015 “Formes infinies les plus belles”, rien de moins qu’une apocalypse musicale chorégraphiée par Walt Disney va s’adapter au projet de loi en ce moment. Heureusement, NIGHTWISH n’ont jamais été dans le but de viser bas et “Humain.: II: Nature.” écrase ses cibles avec facilité, tout en ressemblant à un nouveau chapitre courageux pour le groupe en même temps. Si vous voulez du gros, c’est certainement ici, mais c’est le disque le plus intime et le plus émotif NIGHTWISH ont jamais fait aussi. C’est un groupe intelligent.

Si vous êtes fan, vous aurez déjà entendu les singles: le tonnerre et énervé “Bruit” et les yeux pétillants, trempés de folk “Récolte”. Les deux étaient des pas en avant clairs de l’opulence parfois consciente des enregistrements précédents – NIGHTWISH sembler si à l’aise collectivement ces jours-ci, que malgré le fait que cela ressemble à une énorme somme d’argent a été dépensée pour rendre tout cela accablant et colossal, “Humain.: II: Nature.” est aussi subtilement riche et chaleureux en termes sonores. En fait, cela ressemble vraiment à une vraie bande à sang rouge en action. Les embellissements orchestraux et atmosphériques qui font partie intégrante de la NIGHTWISH l’expérience est là en abondance, bien sûr, mais c’est la beauté et l’intensité qui dominent, plutôt que la simple bombe vide. “Procession” et “Cordonnier” sont deux grandes vitrines pour Floor JansenLa voix est magnifiquement polyvalente, mais sa présence est utilisée avec parcimonie et avec une efficacité mortelle. Dans le premier, son récit mélodiquement béat est intelligemment tissé à travers un paysage en constante évolution, extrêmement dynamique, qui se transforme en une chanson de métal très fine, mais qui aurait pu facilement basculer dans une direction entièrement différente. Ce dernier est tout simplement envoûtant. Pendant ce temps, l’hameçon “Comment va le coeur?” est presque incroyablement mémorable et doucement touchant.

Un sentiment de spontanéité, et peut-être de liberté, est plus apparent dans Tuomas Holopainenécrit des chansons ici plus que jamais. Ouvreur “La musique” est tout simplement éblouissante, une mini-symphonie qui redéfinit doucement NIGHTWISH son à travers sept minutes épiques; “Tribal” est quatre minutes de mélodrame noir pur et l’une des choses les plus lourdes NIGHTWISH ont enregistré depuis longtemps: où le groupe de “L’enfant du siècle” et “Une fois que” semblait vierge mais parfois distant, “Humain.: II: Nature.” est pleinement présent et étonnamment fougueux. La première partie se termine avec “Infinité”, une épopée prog metal captivante avec les deux Jansen et Marko Hietala sous une forme vocale suprême et suffisamment de crunch bas pour intriguer la plupart des metalheads récalcitrants.

Comme les gens attentifs le savent bien, la seconde moitié de NIGHTWISHLe neuvième album studio comprend 30 minutes de musique instrumentale et orchestrale. La “lettre d’amour du groupe à la planète Terre” ne va certainement pas envoyer chaque metalhead tourner dans une mousse extatique, mais si vous avez suivi le NIGHTWISH histoire jusqu’à ce point, c’est une célébration somptueuse, poétique et profondément romantique des grands espaces, pleine de mélodies montantes et de moments de tranquillité vertigineuse. L’absence de l’humanité qui a informé la première moitié de l’album est délibérée, bien sûr: autant que NIGHTWISH sont indulgents ici, c’est aussi de la musique qui promet d’apaiser les esprits effilochés et d’apporter la sérénité et le calme nécessaires en ces temps les plus troublants. Cela pourrait même inspirer quelques personnes à devenir plus éclairées sur le plan écologique. Quoi qu’il en soit, les porte-étendards symphoniques finlandais viennent de réaliser le record le plus ambitieux de leur carrière et ce pourrait bien être leur meilleur aussi.

