Critiques de CD – Iii Demons & Wizards

(Century Media)

01. Diabolique



02. Invincible



03. Loups en hiver



04. Dernier avertissement



05. Esprit intemporel



06. Côté obscur de Sa Majesté



07. Maladie de Midas



08. New Dawn



09. Vérité universelle



10. Split



11. Enfants de Caïn

C’était toujours un match fait dans le paradis du heavy metal, cette collaboration éminemment classe entre GARDIEN AVEUGLEc’est Hansi Kürsch et TERRE GELÉEc’est Jon Schaffer. Les deux albums du duo sortis au début des années 2000 (“Démons et sorciers” en 2000, et “Touché par le roi cramoisi” en 2005) a livré exactement ce que cette union de forces avait promis: des Schaffersont des viscères en métal traditionnel fabriqués avec précision et suralimentés, en parfaite symbiose avec Kürschvoix unique et paroles infiniment dramatiques. Si DÉMONS ET ASSISTANTS c’était un gros problème depuis le début, c’est probablement parce que c’était – deux maîtres au travail, appréciant une chimie rare et s’épanouissant dans l’éclat créatif de l’autre. Cela dit, 15 ans, c’est très long pour attendre un suivi.

Personne ne pouvait accuser l’un ou l’autre homme d’être moins prolifique et en permanence en mode go, et GARDIEN AVEUGLE et TERRE GELÉELes catalogues et itinéraires respectifs de cette période expliquent en partie pourquoi “III” a mis tant d’années à émerger. Mais encore, 15 ans dans la fabrication ou non, cela semble encore une fois, et rien de moins qu’un autre affichage monstrueux de la maîtrise du métal se sentirait comme un anticlimax atroce. Heureusement, ni Kürsch ni Schaffer ont déjà été dans le domaine de demi-arsing leur musique: “III” est tout simplement le monolithe du heavy metal épique, dynamique et avec ferveur mélodique que les fans purs et durs attendent. C’est aussi facilement le plus diversifié des trois DÉMONS ET ASSISTANTS des albums à ce jour, avec des détours sans couture dans un territoire rock progressif et classique contrastant magnifiquement avec certaines des chansons les plus brutales du duo à ce jour.

Ouvreur “Diabolique” a déjà fait le tour, et il est difficile d’imaginer quiconque soit déçu par sa pure belligérance et sa splendeur éclatante. Comme toujours, les riffs et les structures sont incontestablement Schaffer, mais il y a beaucoup plus de nuances et de subtilité ici que sur tout TERRE GELÉE record. “Invincible” et “Loups en hiver” offrir des améliorations musclées et musclées sur le D&W du son; “Dernier avertissement” et “Côté obscur de Sa Majesté” pointe vers une ambiance métal-prog-rencontre-thrash plus old-school; “Maladie Midas” est comme un hommage infernal à AC DC et J’ACCEPTE, construit autour de riffs brillants, oh-so-classic mais fermement dans l’ombre, à la fois sur le plan sonore et spirituel.

La preuve la plus convaincante de Kürsch et SchafferLe partenariat harmonieux se retrouve dans les deux épopées majestueuses de l’album. Tous les deux “Esprit intemporel” et “Enfants de Caïn” emploient des guitares acoustiques, des océans de réverbération et un sens fluide de l’évolution épisodique pour nous bombarder de mélodies encore plus sublimes. La première commence comme une rêverie presque psychédélique, Kürschles harmonies biaisées tourbillonnent, avant de désarmer FloydLa dérive d’Iian se transforme en un refrain tonitruant et sans métal (et vice-versa). Ce dernier est facilement la chose la plus surprenante et irrésistible DÉMONS ET ASSISTANTS ont évoqué à ce jour. C’est un conte envoûtant d’un culte de la mort dystopique, chanté avec une conviction maximale par le toujours chic Kürsch. Il apporte le jangle sardonique de prime JETHRO TULL avec la bombe ornée de URIAH HEEP, mais avec plusieurs tonnes infernales de puissance métallique de pointe qui éclatent à intervalles peu fréquents. En tant que morceau de musique unique, c’est à couper le souffle. Comme le point culminant du plus grand, le plus audacieux et le plus méchamment divertissant DÉMONS ET ASSISTANTS album encore, il est à peu près parfait. Nous ne pouvons qu’espérer que le prochain album arrivera avant 2035 car le monde en a définitivement besoin.

