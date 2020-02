Critiques de CD – Immortal Lorna Shore

(Century Media)

01. Immortel



02. Portrait de mort



03. C’est l’enfer



04. Phrase creuse



05. Warpath Of Disease



06. Système de misère



07. Obsession



08. King Ov Deception



09. Spawn le plus sombre



10. Tourment implacable

Oh mec, c’est difficile. Tout a été mis en place si parfaitement pour LORNA SHORE pour revenir avec un troisième album explosif et sauter quelques échelons dans l’échelle deathcore quelque part près du sommet. Sur la preuve de “Immortel”, cela peut encore arriver, et cela mérite certainement à la lumière du limogeage rapide et honorable du chanteur par le groupe CJ McCreery à la fin de 2019. Vous pouvez savoir exactement pourquoi McCreery a été largué ailleurs sur Internet, mais il est sûr de dire qu’il ne sera pas manqué. Pendant ce temps, sa voix (certes mortelle) reste sur cet album car, comme les membres restants l’ont gracieusement souligné, les fans attendent depuis trois ans de la nouvelle musique et il ne serait tout simplement pas juste de leur faire attendre encore six mois pendant qu’un un nouveau chanteur est recruté et de nouvelles voix sont fixées sur ces pistes. “Immortel” est prêt à rouler et, malgré les connards disparus, ressemble beaucoup au travail de vrais poids lourds. C’est un deathcore épique, adroitement mélodique et souvent étonnamment atmosphérique, plutôt que la variété habituelle de couper-coller, Pro-Tools’d-to-allmighty-fuck du genre. Et ce sont aussi des chansons vraiment géniales, de l’étalement énorme de la chanson-titre d’ouverture et des éboulis virulents et noircis de “Portrait de mort” à la matraque la plus succincte des singles avant-première “Ceci est l’enfer” et “Spawn le plus sombre”.

A l’heure “Immortel” a plus en commun avec LE MEURTRE DAHLIA NOIR ou même CRADLE OF FILTH qu’avec la plupart des prix standard du deathcore, et pourtant l’équipage du New Jersey a également un talent pour la livraison de manuels, de moments de beatdown à tête pointue: le point culminant du “Ceci est l’enfer” être un exercice particulièrement héroïque pour briser des trucs avec un marteau de mort géant.

Avec des liens d’orchestration dense et une variété de textures électroniques torsadées offrant des couches supplémentaires d’intrigue et de charisme, “Immortel” est grandiloquent et ambitieux d’une manière que le deathcore n’a généralement jamais été auparavant. Pas ça LORNA SHORE sont le premier groupe à tisser habilement d’autres éléments dans la formule, bien sûr, mais ils l’ont rendu beaucoup plus excitant que quiconque dans la mémoire récente. Jusqu’à ce qu’ils recrutent un nouveau chanteur et reprennent la route, ce disque monstrueux devrait mettre le nom du groupe à la une, et pour des raisons beaucoup plus agréables cette fois.

