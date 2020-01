Critiques de CD – Kaoteon Kaoteon

(Indépendant)

01. Les loups du chaos



02. Soleil d’Orient



03. Cassé



04. Memento Mori



05. Catharsis en Union



06. Jardins de Midas



07. Acheronta Movebo

Tout groupe qui parvient à se forger une carrière dans la musique heavy tout en vivant au Moyen-Orient mérite nos applaudissements et notre respect sans fin. KAOTEON ont déjà maudit un émoi important, principalement en Europe, avec leur album 2018 “Damnatio Memoriae”, et pas seulement parce que les groupes de metal extrême crédibles du Liban sont encore, pour le moins, une sorte de nouveauté. La vraie raison KAOTEON se démarquait d’un grand nombre d’autres groupes évoquant une lourdeur de premier ordre dans des régions troublées du monde, c’est que les chansons du groupe débordaient d’assurance et d’une compréhension intuitive de ce qui rend le métal extrême si puissant. Une grande partie de cette puissance provient de l’élan, et “Kaoteon” confirme que Anthony Kaoteon (à partir de laquelle le projet solo de ce groupe s’est épanoui) ne gaspille aucune des impulsions qui ont résulté de l’impact international inattendu de son dernier album. Recrutement judicieux Adrian Erlandsson (AUX PORTES/LES HANTÉS) pour jouer de la batterie sur ce suivi rapidement assemblé, KAOTEON sonne encore plus comme un groupe avec une perspective globale et l’ambition d’atteindre un large public.

Certes, “Kaoteon” n’est pas à distance commerciale au sens traditionnel du terme. Il s’agit d’une extrémité lourde et scabreuse, propulsée par le death metal et ornée de nuances spectrales du soi-disant “métal oriental” de MELECHESH et tôt TERRE ORPHELINÉE, via la pompe déchaînée de CHRIST ROTANT et la polyvalence sombre de MOONSPELL. Mais même avec ces influences imminentes, KAOTEONSon identité est limpide.

Première piste “Loups du Chaos” est la chose la plus brutale et laide ici: quatre minutes d’attaque tête en bas, c’est aussi sale que furieux, et le chanteur Walid WolflustLes cris aux yeux pivotants ajoutent une authentique sensation de chaos. Cela a autant de sens dans le contexte de l’évolution de ce groupe que “Jardins de Midas”, un étalement de six minutes de l’inquiétude gothique hérissée et de la fureur épique et écrasante. La fermeture “Catharsis en Union” est encore plus surprenant. Avec sa démarche doomy et son ressenti morbide, c’est le plus proche KAOTEON viennent à une ambiance traditionnelle de heavy metal, mais ils tordent toujours sa trajectoire pour évoquer quelque chose de sinistrement distinctif, un clin d’œil mélodique lugubre à PARADIS PERDU de côté.

Preuve permanente que le défi et le courage créatif sont essentiels à l’esprit éternel du métal, KAOTEON attirent l’attention sur le monde des métaux du Moyen-Orient de plus en plus fertile avec plus de venin et de vivacité que la plupart. Encore une fois: ces règles! Dis-le à tes amis.

