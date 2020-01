Critiques de CD – Killection Lordi

(AFM)

01. Radio SCG10



02. Horreur pour le feu



03. Secouez le bébé en silence



04. Comme une abeille pour le miel



05. Apollyon



06. SCG10 La dernière heure



07. Blow My Fuse



08. J’ai creusé un trou dans la cour pour vous



09. Zombimbo



10. Jusqu’à pas bon



11. Demi-tons démoniaques SCG10



12. Cutterfly



13. Mal



14. Scream Demon



15. SCG10 je suis ici

Pour les métalleux qui aiment s’amuser un peu avec leur fureur, LORDI les albums ont toujours été un bon moment garanti. Il n’y a rien de compliqué ici: c’est un divertissement grand, impétueux et ball-out, avec des chansons pleines de monstres fous de sexe et de vampires avec des mitrailleuses. Une distraction maladroite sans relâche du stress de la vie, LORDILa musique est lourde de crochets et accrochée à la lourdeur. Comme pour prouver le point, l’année dernière “Recordead Live – Sextourcism In Z7” l’album live était une joie absolue du début à la fin. C’était aussi un rappel que les Finlandais ont un grand nombre de chansons vraiment géniales.

Il s’est avéré qu’il s’agissait également d’une LORDIl’histoire jusqu’à présent, apparemment pour effacer les ponts pour “Killection”, qui est de loin l’album le plus ridicule de la carrière du groupe jusqu’à présent. Apparemment, un album de compilation avec des chansons allant de style en style et du sous-genre hard rock au sous-genre hard rock, c’est une affaire nécessairement diverse; lourd sur le dessin animé d’horreur shtick, mais aussi beaucoup plus solidement ancré dans le heavy metal traditionnel que les efforts précédents. En vérité, la différence entre les goûts radio-friendly de “Horreur à louer” (pense BON JOVI ou des années 80 BAISER) et “Secouez le bébé en silence” (ROB ZOMBIE veut que sa chanson revienne!) est tout dans la production: en substance, ceci est un autre lot de follement accrocheur LORDI des cris, mais avec une éthique libre dictant la manière dont chaque morceau est présenté. Donc, “Comme une abeille pour le miel” est un joyau AOR étincelant; “Apollyon” est tout PAIN DE VIANDE pompe et ALICE COOPER shlock; “Blow My Fuse” est un morceau de gonzoïde mélangé BLUE CHEER culte; “Zombimbo” est un numéro de discothèque se pavanant, comme “Dynastie”-ère BAISER allé horriblement à droite; “Mal” doit une dette ignoble à SLAYER et CRADLE OF FILTH. Et ça continue, avec des sketchs de style radio modérément amusants et un sentiment général d’abandon anarchique qui convient LORDI au sol scintillant.

Pour autant que cela soit aussi sciemment stupide que tout ce que le groupe a fait d’autre, cela tient si bien parce que ce groupe a une identité incroyablement forte et l’audace d’être beaucoup plus ridicule que les autres. C’est un sale boulot, mais LORDI fait le bien.

