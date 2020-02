Critiques de CD – La valse psychotique vide en forme de Dieu

(À l’envers)

01. Diables et anges



02. Échoué



03. Retour au noir



04. Tous les méchants



05. Les morts



06. Alors que les araignées



07. Tirez sur la chaîne



08. Démystifié



09. Les saisons de l’essaim



10. Soeurs de l’aube



11. Dans le silence

Si vous avez récemment été dérangé par le son lointain des gémissements, ce n’était probablement qu’un groupe de fans de prog metal d’âge moyen devenant légèrement hystérique à propos de la perspective d’une nouvelle VALSE PSYCHOTIQUE album. Et à juste titre. Parce que bien qu’il y ait sans aucun doute des groupes plus grands et plus célèbres à émerger de la première décennie du prog metal, les connaisseurs de ce truc savent que rien ne vaut les deux premiers albums que ces Californiens ont faits au début des années 90: “Une grâce sociale” (1990) et “Dans l’Everflow” (1992). En fait, leurs troisième et quatrième albums étaient aussi tueurs. Alors oui, l’arrivée de “Le vide en forme de Dieu” est certainement un motif de célébration, et la fête deviendra encore plus rauque lorsque les fans patients réaliseront que le premier VALSE PSYCHOTIQUE album en 24 ans est tout aussi bon que ses prédécesseurs vénérés (et peut-être même légèrement mieux).

C’est particulièrement doux que “Le vide en forme de Dieu” arrive à un moment où le métal progressif a un public plus large que jamais. VALSE PSYCHOTIQUE étaient toujours trop idiosyncrasiques et imprévisibles pour s’insérer parfaitement dans le même genre de trou de pigeon que THÉÂTRE DU RÊVE ou AVERTISSEMENT CONCERNANT LES FATES, et bien qu’il existe de nombreuses preuves ici que le son du groupe a mûri et évolué, il s’agit toujours de la même version méchamment excentrique d’un métal astucieux qui était toujours si difficile à cerner. Devon GravesLa voix sans équivoque distingue également le groupe, dans cette décennie ou dans toute autre décennie, et ses incursions occasionnelles dans le jeu de flûte sont plus sublimes que jamais. Mais ce qui compte vraiment dans ce retour tant attendu, ce sont les chansons, et “Le vide en forme de Dieu” regorge de coutures.

Ouvreur “Diables et anges” est un étalement dramatique de six minutes, avec un refrain monstrueux et un sous-entendu psychédélique bouillonnant: Tombes des sons dans son élément, se délectant de l’aventure de ses camarades réunis, mais livrant toujours une voix puissante et commandante alors que des riffs et des crescendos symphoniques éclatent autour de lui. “Tous les méchants” est un hymne prog metal succinct, comme QUEENSRŸCHE dans leur pompe fin des années 80 ou PLUS JAMAIS en mode goth-ballade, mais avec beaucoup de la bizarrerie sous-jacente qui est un VALSE PSYCHOTIQUE marque déposée. Guitaristes Dan Rock et Brian McAlpin ont repassé dans la même chimie pétillante qui a fait les premiers classiques comme “Halo d’épines” et “Rien” si exaltant à l’époque, mais ces nouvelles chansons sont plus accessibles et pourtant beaucoup plus sombres que tout ce que le groupe a sorti pour la première fois. D’une dérive majestueuse en territoire prog aux yeux scintillants pour “Démystifié” au vacillement, à la doomie et par intermittence VOIVOD-comme “Soeurs de l’aube”, tout ce disque représente la renaissance triomphale d’une relation créative jadis flamboyante. Sur ces superbes chansons, toutes jouées avec le genre de swing et d’âme que le prog metal n’est pas vraiment censé avoir, VALSE PSYCHOTIQUE flambent à nouveau. Voilà comment vous faites un retour.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).