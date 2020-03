Critiques de CD – Le fantôme d’Orion, ma mariée mourante

(Explosion nucléaire)

01. Votre rivage brisé



02. Pour survivre aux dieux



03. Fatigué de larmes



04. La consolation



05. La longue terre noire



06. Le fantôme d’Orion



07. La vieille terre



08. Votre rivage tissé

Bien que leur catalogue désormais impressionnant soit en grande partie impeccable, le principal facteur MA FEMME MOURANTELa réputation inattaquable de leur a été leur mystique impitoyablement soutenue. Ni sensible à l’attrait des circuits de tournée habituels ni à l’influence extérieure la plus mince, le doom metal épique et avant-gardiste des Britanniques semble presque exister hors du temps ou d’un lieu reconnaissable. Par conséquent, “Le fantôme d’Orion” ne peut guère manquer d’être un moment décisif: après des décennies RECORDS DE PEACEVILLE, MA FEMME MOURANTE ont uni leurs forces avec les plus puissants EXPLOSION NUCLÉAIRE stable, avec un désir honnêtement déclaré d’augmenter les niveaux d’activité et d’obtenir une reconnaissance attendue depuis longtemps dans le processus.

Bien entendu, cela ne compterait pour rien si “Le fantôme d’Orion” était soit plus sombre, soit une tentative cynique de transformer cette bande irrévocablement de champ gauche en une proposition commerciale brillante. Mais alors MA FEMME MOURANTE ont été un groupe obstiné tout au long de leur existence de 30 ans, et bien que ce soit sans aucun doute la chose la plus polie et la plus accessible que le groupe ait produite, au moins depuis 1996 “Comme les dieux du soleil”, il est également aussi impitoyablement sombre, écrasant, sinistrement beau et musicalement extraordinaire que les admirateurs de longue date aspirent à. En prime, nouveau batteur Jeff Singer (anciennement avec PARADIS PERDU entre autres), a donné MA FEMME MOURANTE un sens de l’élan rythmique, du groove et du swing qui contribue énormément à la fraîcheur et à la vitalité globales de ce disque. Si ce n’est pas une réinvention en gros – et ce n’est certainement pas le cas – alors c’est la preuve d’un nettoyage de printemps vraiment vigoureux, avec des résultats triomphants et revigorés.

Premier single, “Votre rivage brisé”, aura calmé tous les purs et durs inquiets: c’est le premier MA FEMME MOURANTE, mais en quelque sorte plus robuste et plus puissant, avec ces lignes de violon irrésistibles coupant comme des films persistants aux cordes du cœur. Vous n’avez pas besoin de faire beaucoup de recherches pour apprendre ce chanteur Aaron Stainthorpe a traversé le moulin émotionnel au cours des dernières années, et bien que la consternation effondrée soit depuis longtemps sa marque de fabrique, il y a une couche supplémentaire de vulnérabilité et de fureur dans le monde réel dans sa performance. Quand il chante, “j’ai vécu à travers les profondeurs du temps …”, vous pouvez sentir que c’est vrai. Mais plus que simplement brouiller les frontières entre les paroles abstraites et les événements de la vie réelle, ces chansons semblent représenter une floraison en fin de carrière des cadeaux d’écriture de ce groupe.

Guitariste Andrew Craighan est l’un des grands héros méconnus du métal, et ici son talent pour brûler l’âme avec une mélodie asymétrique est présenté en trois ou peut-être même quatre dimensions sonores éblouissantes. “Pour survivre aux dieux” en est un exemple: aussi énorme et aussi dévastateur que n’importe quoi MA FEMME MOURANTE a écrit. C’est une super chanson, mais aussi une master class dans la production de métal moderne, avec des sonorités de guitare qui secouent les murs et, avec Chanteur derrière le kit, des tambours qui sonnent vraiment dédiés à remuer les morts. “Fatigué de larmes” est encore plus étonnant. Retour en partie astucieux sur le malheur glaciaire des premiers classiques comme celui de 1995 “L’ange et la rivière sombre”, une partie de la reconstruction euphorique de ces mêmes éléments dans de nouvelles formes grandioses, c’est un morceau de musique aussi majestueux que vous entendrez en 2020.

Bizarrement, il est dépassé en taille et en somptuosité par les deux colosses de l’album, “La longue terre noire” et “La vieille terre”. Aussi intemporel et imparable que la mouture des plaques tectoniques, ce dernier est une dizaine de minutes particulièrement passionnante et tumultueuse, avec toute la dynamique attendue et la majesté du rythme de l’escargot, mais un fort sentiment d’évolution continue, aussi, comme CraighanLes riffs se déforment et serpentent à travers un territoire à la fois étranger et familier. Même sur une courte distance, cette dernière incarnation des icônes les plus sombres du Royaume-Uni est débordante d’idées et d’enthousiasme. À la fois élégant et obsédant “La consolation” et le scintillement élégiaque de la piste de titre indiquent que le MDB plan est toujours dans un état de flux exaltant, et il sera fascinant de voir ce qui se passera ensuite, en particulier si “Le fantôme d’Orion” donne MA FEMME MOURANTE le coup de pouce qu’ils méritent si richement. En saisissant de nouvelles opportunités et en fléchissant leurs muscles créatifs comme jamais auparavant, ces rois du mystère morbide ont fait l’un de leurs meilleurs albums à ce jour. La classe, tout comme la mort, est éternelle.

