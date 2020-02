Critiques de CD – Legal At Last Anvil

(AFM)

01. Enfin légal



02. Attrapé au Nebraska



03. Chemtrails



04. Essence



05. I’m Alive



06. Parler au mur



07. Glass House



08. Plastique au paradis



09. Conclusion



10. Nourriture pour le vautour



11. Dit et fait

Douze ans après “Anvil! L’histoire d’Anvil”, il est difficile de ne pas ressentir un frisson de satisfaction Lipps Kudlow et Robb Reiner vivent la vie dont ils ont toujours rêvé: sortir régulièrement des albums et passer le reste de leur temps à tourner comme des fous. Il convient de noter que “Enfin légal” n’existerait probablement pas si les Canadiens n’avaient pas profité au maximum de leur moment sous les projecteurs celluloïdes. Mais le voici, leur cinquième long métrage depuis le film, et probablement le plus divertissant du lot. Personne ne s’attend ENCLUME pour en libérer un autre “Forgé dans le feu” à ce stade – leur bref temps en tant que pionniers est bien documenté, mais presque secondaire à leur statut d’outsider stoïques, imperméables au temps ou à la mode. Au lieu, “Enfin légal” est plus du même métal old-school tonitruant et attachant, taillé à partir des mêmes ingrédients que le groupe a toujours utilisés.

La chanson-titre d’ouverture est un ripper de métal rapide, qui ne célèbre pas sans raison la légalisation des mauvaises herbes au Canada. Également, “Nabbed in Nebraska” raconte une mise en garde contre la contrebande confisquée au sud de la frontière, sur un noyau de roche dure claquant. “Chemtrails” est un autre clash-fest tête baissée, avec un peu de douceur MINCE LIZZY harmonies et beaucoup de fureur à tête d’articulation. Et ça continue, à travers diverses itérations exubérantes de cette indéniablement basique mais irrésistible ENCLUME formule: “De l’essence” est un spectacle d’horreur funeste; “Parler au mur” est narquois, menaçant le retour à “Assassins ailés”; “Plastique au paradis” prend une plongée improbable dans l’angoisse écologique, sur un torrent vraiment anguleux SABBAT-ismes.

Rien de tout cela, il est à peine besoin de le dire, n’est conçu pour confondre ou contester, et vous pourriez vraisemblablement accuser ENCLUME de ne pas essayer particulièrement fort, n’était pas le fait évident qu’ils jouent chaque note comme si leur vie en dépendait. Les sourires mangeurs de merde et l’air du triomphe en sueur sont pratiquement audibles partout. Et oui, ENCLUME ont déjà repris la route avec une vengeance et y resteront probablement jusqu’à ce qu’il soit temps de faire un autre disque de heavy metal extrêmement divertissant. C’est ce qu’ils ont toujours voulu, après tout.

