Critiques de CD – Lucifer Iii Lucifer

(Century Media)

01. Fantômes



02. Fantôme de minuit



03. Démon en cuir



04. Lucifer



05. Pacific Blues



06. Fièvre du cercueil



07. Flanqué de serpents



08. Restez égaré



09. Cimetière yeux

Né des cendres d’un groupe impressionnant et éphémère SERMENT, Chanteur allemand Johanna Sadonis a porté l’énergie vibrante de ce duo dans son nouveau projet: LUCIFER. Elle a assemblé une gamme impressionnante à cette époque, puis en incluant d’anciens CATHÉDRALE guitariste Gaz Jennings, pour l’écriture et l’enregistrement des débuts. Depuis lors, l’unité n’a fait aucun virage à gauche, libérant une musique qui convient aux fans de LE SANG DU DIABLE et au-delà en raison des styles sensiblement accessibles. Ils ont gardé le cap vers la gloire traditionnelle du heavy metal et du hard rock. LUCIFER revient au début de la nouvelle décennie avec “Lucifer III”, une grange absolue d’un album de rock occulte d’avant en arrière.

LUCIFER Version: 2020 trouve maintenant la femme de tête allemande rejoint par un casting de personnages suédois: guitaristes Martin Nordin et Linus Björklund, bassiste Harald Göthblad, et nul autre que Nicke Andersson de ENTERRÉ et LES HELLACOPTERS la renommée des tambours. Sans surprise, AnderssonLa contribution percussive est habile, de bon goût et mémorable sans être autoritaire. AnderssonLa présence de ” est un point focal évident, mais elle n’éclipse pas la véritable pièce maîtresse de l’unité – Johanna SadonisC’est la belle voix. Son crooning majestueux est arraché des pages du livre de jeu des années soixante et soixante-dix psychédélique et hard rock, et avec la musicalité étrange qui l’accompagne, LUCIFER sonne comme ce qui pourrait être une bande-son appropriée pour le film classique de 1979 “Horreur d’Amityville”. Convient à ce genre d’énergie et d’essence, légendaire artiste de l’affiche d’horreur Graham Humphreys peinte à la main “Lucifer III”couverture.

SadonisLe chant éthéré et maussade catapulte la piste portant le nom du groupe dans une stratosphère gothique. Le chant et la musique ensemble, en quelque sorte, inaugurent un état de calme qui est magnifiquement et inexplicablement presque très énergique à la fois. L’une des pistes les plus manifestement imprégnées d’adrénaline est “Flanqué de serpents”, un numéro qui saisit instantanément l’auditeur par la gorge avec un crochet absolument contagieux et brillant qui donne le ton à ce qui se révèle être un morceau captivant tout au long. Sadonisles passions jaillissent d’un grand éclat “Démon en cuir”, un morceau excluant un énorme sentiment d’espièglerie, de défi et de combativité de la part du chanteur.

“Lucifer III” n’est rien d’inattendu. Pourtant, ce n’est plus la même chose. L’album est une meilleure filtration des éléments clés de l’acte. “Lucifer III” est essentiellement le terrain d’entente entre les fans de AVION JEFFERSON d’un côté de la clôture et EMPEREUR et DÉICIDE de l’autre – fortement recommandé pour tous les fans de rock occulte.

