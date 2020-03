Critiques de CD – Mandala Of Fear Huntsmen

(Prothétique)

01. Ride Out



02. Colosse



03. Tempêtes atomiques



04. Dieu cessera d’essayer



05. Pirates des déchets



06. Hill People Drugs



07. Cathédrale d’os



08. Une crainte sans nom



09. Réveillez-vous à la fin du temps



10. Perte



11. La doublure argentée



12. L’hirondelle



13. Déblayer le sable

Certains moments d’inspiration sont tout simplement destinés à être. Quand CHASSEURS a dévoilé leur son cross-genre sur 2018 “Scrap américain”, il était difficile de croire que personne n’avait auparavant mélangé du post-métal tonitruant avec les atmosphères balayées par le vent et les harmonies mélancoliques de l’Americana brûlée par le soleil: pour ceux qui ont le goût de la mélancolie et des riffs massifs, c’était un album à tomber amoureux. Deux ans plus tard, le groupe a peaufiné sa composition et sa vision musicale d’un seul coup. “Mandala de la peur” offre tout ce qui était présent et admirable sur ce dernier album, mais avec une production beaucoup plus puissante, un plus grand sens de l’assurance expérimentale et plusieurs chansons qui semblent délibérément conçues pour faire pleurer des hommes barbus.

Quand ces harmonies vocales font leur première apparition peu de temps après l’ouverture “Sortir”, sonnant comme les deux OUI au début des années 70 et RENARDS DE FLOTTE d’il n’y a pas si longtemps, c’est un moment de définition et de clarification: votre colonne vertébrale picotera ou non. Si vous embrassez cette chevauchée sauvage et imprudente dans un endroit jonché de tumbleweed, “Mandala de la peur” est précisément le genre d’album immersif, fluide et judicieusement structuré que les gens ne sont pas censés avoir la patience de nos jours. En conséquence, il se sent provocant et pas un peu subversif. Des chansons comme le sinistre, le câlin “Tempêtes atomiques” et l’exubérant “Pirates des déchets” hypnotiser avec riff après riff sismique, mais ils vantent chacun des mélodies d’une puissance doucement insidieuse et des rafales de tour de passe-passe dynamique. De même, des pièces plus courtes comme la rêverie des drones “Hill People Drugs” et “Perte”Le shuffle acoustique tendu révèle un cadeau attachant pour la simplicité qui cadre parfaitement avec les influences folk et country évidentes du groupe, tout en donnant à ce disque un sentiment de fluidité persistante mais douce.

Il y a cependant beaucoup de rudeur et de dépit sous la surface: “Cathédrale d’os” est un skitter rock au cœur noir et dissonant qui vacille et bourdonne comme MA CHÈRE AMOUREUSE disparu malheur; “Une peur sans nom” est la boue de marteau incarnée, comme si UNSANE avait déménagé à Chicago et est devenu obsédé par TRÔNE SOMBRE et PINK FLOYD. En fait, il y a plus d’un peu FLOYDgrandeur indienne disséminée partout “Mandala de la peur”, ou du moins un sens comparable de l’espace sonore qui est joyeusement exploré. À juste titre, les deux grandes épopées de l’album, “Réveillez-vous à la fin du temps” et “L’hirondelle” sont les pics les plus évidents, à la fois musicaux et émotionnels, le premier est un slug-slither amorphe à matraquer, avec un LOUBARDcomme un noyau de distorsion dense, tandis que ce dernier est une classe de maître en musculature à libération lente, aussi épique et inconnaissable que le ciel nocturne, mais en quelque sorte intime et troublant aussi. Aussi robuste et brutal soit-il, plus près “Déblayer le sable” ressemble presque à une réflexion après coup, même si elle a un chœur géant et découragé.

Encore une fois, à chaque fois que ces harmonies vocales frappent, l’impact est colossal, avec la dernière recrue Aimee Bueno méritant des éloges particuliers pour ses premières performances, notamment sur la belle “Dieu cessera d’essayer”. Mais en même temps CHASSEURS évoluent clairement, “Mandala de la peur” se sent complet et définitif: une déclaration singulière et sincère sur l’état actuel de lourdeur, à la fois musicale et métaphorique, qui mérite de résonner à travers les plaines arides et les rues animées. Vérifiez d’abord votre durée d’attention, mais c’est aussi essentiel que possible.

