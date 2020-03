Critiques de CD – Moi et cet homme Moi et cet homme

(Napalm)

01. Courir avec le diable (feat. Jørgen Munkeby)



02. Coming Home (feat. Siver Høyem)



03. Burning Churches (feat. Mat McNerney)



04. Au bord de la rivière (feat. Ihsahn)



05. Męstwo



06. Surrender (feat. Rob Caggiano) / Dead Soul



07. Deep Down South (avec Nicke Anderson et Johanna Sadonis)



08. L’homme de la croix (feat. Jerome Reuter)



09. Tu seras à moi (feat. Matt Heafy)



10. Comment ça se fait? (avec Corey Taylor et Brent Hinds)



11. Confession (feat. Niklas Kvarforth)

Quand MONSTRE force motrice Nergal a publié le premier MOI ET CET HOMME album, “Chansons d’amour et de mort”, en 2017, c’était un projet – une collaboration, en fait, avec un musicien folk John Porter – qui a immédiatement pris tout son sens pour de vastes pans du monde du métal souterrain. Si vous avez creusé Nick Cave, TISSÉ ou Johnny Cash à côté de vos favoris infernaux habituels, il vous visait carrément. “Mon église est noire”, en particulier, était un enfer absolu. Ces débuts étaient également une affaire énervée, discrète et agréablement shambolique: le son d’un joueur de métal virtuose portant son âme noircie dans un nouveau contexte, moins tolérant sur le plan esthétique. Trois ans plus tard, et MOI ET CET HOMME puise toujours dans les mêmes influences et permet au fauteur de troubles polonais de faire face à de simples horreurs, plutôt qu’à ses horreurs habituellement baroques et complexes, mais “New Man, New Songs, Same Shit Vol.1” a une ambiance très différente. La production est plus grande, les arrangements plus complets et NergalLa confiance de ‘s dans cette partie de sa créativité se manifeste du début à la fin.

Il y a un minuscule inconvénient à tout cela: avec toutes ces chansons, sauf une, bénéficiant d’un camée d’un métal et / ou d’un rock sombre notable ou autre, il est impossible d’échapper au sentiment que tout cela ressemble à un plaisir énorme et pas tout à fait à l’âme – un exorcisme musical déchirant que le premier album cherchait à être. Mais si vous pouvez faire face à la notion de plaisir à ce stade de l’histoire, “Nouvelles chansons…” livre la marchandise, avec une lueur méchante dans l’œil et les doigts tremblant sur un étui effiloché.

Mis à part prouver une fois de plus que BRILLANTc’est Jørgen Munkeby est un enfer de chanteur, ouvreur “Courez avec le diable” est une chanson de hard rock nettement moyenne qui se sent un peu à sa place ici, mais du bruyant “Rentrer à la maison” à partir de maintenant, c’est une promenade arrosée, blasphématoire et subtilement aventureuse dans le bar du salon de l’enfer.

Un moment fort évident arrive quand Nergal va tout seul et revient à l’album précédent. “Męstwo” semble plus sérieux, moins caricatural et sincère d’une manière qui “New Man, New Songs…” ne touche qu’occasionnellement. C’est une tranche tendue mais entraînante d’Americana battue par la poussière, dépouillée de la nouveauté de «Oh, c’est comme ça et ça chante! et livré deadpan. “Abandon” est presque aussi bon, NergalVox déformé poussant de façon convaincante vers le territoire des prédicateurs démoniaques et VOLBEATc’est Rob Caggiano décoller un solo cool et sans effort. “Deep Down South” est amusant aussi: claquement de banjos, sifflement d’harmoniques et LUCIFERc’est Johanna Sadonis est aussi magnétiquement charmant que d’habitude, avec un certain sifflement en écho jeté pour un maximum Ennio Morricone ambiance. “Comment venir” présente quelle voix glorieuse Corey Taylor a plus de cordes de balayage et une valse woozy, bleus du désert, tandis que le plus proche, “Confession”, fait un usage exemplaire de Niklas Kvarforth (du suédois BRILLANT) et sa capacité infaillible à faire sonner chaque mot qui sort de sa bouche comme une menace, bien que généralement pour lui-même. Tous les deux IHSAHNc’est “Par la rivière” et “Homme de croix” (avec Jerome Reuter des légendes néofolk ROME) affinez l’album un peu plus loin dans l’obscurité authentique. Pendant ce temps, TRIVIUMc’est Matt Heafy a définitivement une future carrière en tant que crooner country, si le concert de métal ne fonctionne pas: “Tu seras à moi” des odeurs de trop de nuits tardives et de mauvaises choses qui se produisent à Nashville Niklas Kvarforth).

Pendant ce temps, Nergal est d’avoir le temps de sa vie et c’est vraiment le point de cela. Son enthousiasme est contagieux, et ce sont toutes des chansons qui méritent d’être chantées autour du prochain feu de camp satanique que vous construisez dans votre jardin. Plus de haricots, n’importe qui?

