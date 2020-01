Critiques de CD – Naiv Thy Catafalque

(Saison de brume)

01. A bolyongás ideje



02. Tsitsushka



03. Embersólyom



04. Számtalan Sszínek



05. A valóság kazamatái



06. Kék madár (Négy kép)



07. Napút



08. Vető



09. Szélvész

De la même manière que VOIVOD sont un groupe de thrash metal sur papier mais quelque chose de beaucoup plus imprévisible dans la pratique, les excentriques hongrois THY CATAFALQUE sont stoïquement restés enracinés dans le black metal tout en évoluant progressivement vers quelque chose de beaucoup plus aventureux et détraqué. Sur “Naiv”, Tamás KátaiLe projet capricieux continue de garder un ou deux orteils dans la flaque noircie, mais dès l’ouverture “A bolyongás ideje” à partir de maintenant, son intrépidité et sa résistance aux conventions sont pleinement visibles. Au cours de ces cinq premières minutes, THY CATAFALQUE passer du métal bruyant à la psychédélie woozy et vice-versa, sonnant tout à fait comme rien d’autre dans le processus. Peut-être que le seul véritable antécédent pour cela serait le travail des nutjobs japonais SOUPIR – comme avec leurs envolées folles de fantaisie métallique, tout ici semble appartenir, mais une quantité absurde de terrain musical est en cours de route. Il y a des basses frappantes, des rainures scintillantes et une section de cuivres bondissante “Tsitsushka”; “Embersólyom” ajoute des flûtes folkloriques et d’autres touches proggy, résultant en quelque chose qui ressemble à ELUVEITIE après une frénésie de psilocybine. “Számtalan színek” est une roche de chambre austère, avec des violoncelles faux qui cèdent la place à des explosions impitoyables; “A valóság kazamatái” passe de l’électro-rock écrasant à la panique percutante en lambeaux, avec une section médiane d’une élégance merveilleuse qui vient de nulle part et disparaît tout aussi rapidement, usurpée par l’apogée la plus tonitruante de l’album. Le meilleur de tous, “Veto” prend huit minutes pour recâbler complètement le cerveau de l’auditeur, passant d’une intro qui sonne comme du métal avant-mort à la vieille école à un dénouement merveilleusement dynamique et à multiples facettes qui ne pourrait guère être plus progressif s’il arrivait avec une cape et jouant un jumeau – cou.

Ni pour les timides ni les bornés, “Naiv” est un autre ajout vif et pervers à un catalogue de plus en plus fascinant. À la fois étrangement accessible et souvent déconcertant, il bourdonne et grésille de plaisir face aux possibilités illimitées de la musique. Une folie absolue, bien sûr, mais irrésistiblement.

