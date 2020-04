Critiques de CD – Obligé de répéter Mendiant

(APF)

01. Blood Moon



02. Anaesthete



03. Le cadavre parle



04. Nuage noir



05. La tête trépanée regarde le soleil



06. Garde des yeux



07. Tenantless The Graves



08. Matryoshka Brain



09. Obligé de répéter

Avec tout le respect dû aux drogués hirsutes partout, le sludge metal n’est pas exactement la musique la plus difficile à jouer. Ce qui est beaucoup plus difficile à retirer, c’est le métal des boues qui sonne vraiment vrai, avec toute la haine, le dédain et la fureur de l’alcool qui ont fait les goûts de EYEHATEGOD et IRON MONKEY si convaincant en premier lieu. Superficiellement, MENDIANT ne font rien de radical ici: il s’agit de boues relativement simples et brutales, avec un soupçon de rock sudiste et l’influence du métal souterrain noueux omniprésent. Mais quand il s’agit de conviction, de méchanceté réelle et de sonner comme s’ils pourraient éclater à travers les haut-parleurs et vous faire foutre la vie, cette équipe basée à Londres l’a absolument résolu lors de la première demande.

“Obligé de répéter” est indéniablement lourd et doté de riffs vraiment grotesques et saisissants, mais c’est l’intensité vitriolique de tout cela qui scelle l’affaire. “Lune de sang” et “Anaesthete” faire un premier deux particulièrement meurtri, comme MENDIANT du noyau haineux au ralenti parfait au pitch à un cliquetis pugilistique plat, avec des détours occasionnels dans un territoire modérément mélodique et un brouillard mélodieux de bizarrerie droguée qui bouillonne en arrière-plan. “Le cadavre parle” est encore plus sinistre, alors que des riffs de doom anguleux et un groove bluesy conspirent pour tout glisser dans un abîme flamboyant sans nom. Le meilleur de tous, “Nuage noir” est monumentale: ralentissement vers un majestueux méandre post-métal, MENDIANT révèlent des subtilités cachées dans leur son, avant une inévitable accumulation de riffs géants et un envoûtant, FLOYD-ian rupture de plomb claque le point nihiliste à la maison.

La seconde moitié de l’album parvient en quelque sorte à maintenir le rythme électrifié et électrisant, avec tout, du grind-blitz trippy de “La tête trépanée regarde le soleil” à la descente aux enfers de la piste de titre, multi-tempo, sonnant comme le travail de tueurs aux yeux vides et sans remords, bien que des tueurs avec un approvisionnement fiable de bonne herbe et de clair de lune torride.

Quelle que soit la façon dont vous le découpez, il s’agit d’un début monstrueux et l’un des meilleurs enregistrements de boues à émerger depuis des années. Il y a un énorme potentiel ici – parfois, MENDIANT on dirait qu’ils muent en temps réel – mais il y a aussi un fort sentiment que ce ne sont pas seulement des hommes poilus qui font un bruit horrible: c’est le vrai accord déchirant et ça va certainement faire mal.

