Critiques de CD – Obsidian Viscera

(LEADER UNIQUE)

01. Delilah



02. Immergé dans Ire



03. Agneau au massacre



04. Carpe Noctem



05. Affliction



06. Marteaux et clous



07. Lilith



08. Obsidienne



09. Sélentium

Voilà pour le deathcore étant une impasse créative. Avec de nombreux groupes poussant maintenant ce sous-genre tant décrié dans un nouveau territoire plus intrigant et de plus en plus épique, le moment est idéal pour VISCÈRES pour frapper le devant de la scène et donner à chacun une taille supplémentaire de douze jusqu’à l’expédition. Fronté par Jamie Graham, ancien chanteur des deux SYLOSE et COEUR D’UN COWARD, ce cinq pièces britannique fraîchement frappé ressemble déjà à l’article fini: si vous avez entendu le premier single “Agneau à l’abattoir”, vous serez au courant de ce qui se passe ici, et de la férocité et de la verve qui semblent tout soutenir. Comme avec tous les meilleurs groupes opérant dans ce domaine de niche, VISCÈRES brouiller joyeusement les lignes entre le death metal, le deathcore et diverses autres sous-souches extrêmes, absorbant des épanouissements symphoniques et des atmosphères grandioses en cours de route. Si vous voulez des beatdowns sauvages et ces riffs de mitrailleuses staccato qui font vibrer vos remplissages, alors il y en a beaucoup ici aussi.

Mais la clé de “Obsidienne” et sa puissance surprenante réside dans les subtilités subtiles de l’écriture de chansons du groupe: il s’agit bien sûr de trucs modernes, produisant un éclat scintillant et aussi punissants et maximisés que vous pourriez l’espérer. Cependant, parmi tout ce rat à la pointe de la technologie, VISCÈRES ont des crochets acérés, des éclats de voix et des paroles propres et bilieuses qui évitent les tropes de guerre et d’horreur habituels au profit d’une plongée brutale dans les rigueurs d’une santé mentale turbulente. Lorsque tous ces éléments sont jetés dans le chaudron cosmique, l’infusion résultante pourrait facilement être un gâchis, mais “Obsidienne” est tout sauf.

Il y a un fanfaron à ouvrir “Delilah”, et une intensité borgne au premier barrage de riffs qui est bien plus AVORTÉ que TOUS DEVRONT PÉRIR, et c’est cette connexion spirituelle au death metal old-school, quelle que soit l’expression éphémère, qui donne à ces chansons un avantage supplémentaire. Tous les deux “Agneau…”, avec ses audacieux clins d’œil au black metal symphonique, et le vicieux “Immergé dans Ire” cochez quelques cases vitales de la brutalité moderne et sont indéniablement accrocheuses, mais grâce à la façon subtilement excentrique de ces chansons et à l’instinct éclectique de leurs créateurs, tout cela semble étrangement sans précédent et avant-gardiste. De la rafale berserker de “Carpe Noctem” au blitz de tempo pit-goading de “Sélentium”, c’est un mélange saisissant de l’accessible et du monstrueux.

Surtout, les premiers albums aussi sûrs et convaincants sont rares. Si vous avez déjà rejeté le deathcore comme, essentiellement, le son de quelqu’un claquant à plusieurs reprises une porte de garde-robe tout en donnant un coup de pied à un cochon, VISCÈRES doit sûrement être le groupe pour changer d’avis. Cela mérite d’être énorme.

