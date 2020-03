Critiques de CD – Of Truth And Sacrifice Heaven Shall Burn

(Century Media)

01. March of Retribution



02. Pensées et prières



03. Éradiquer



04. Protecteur



05. Übermacht



06. Mon cœur et l’océan



07. Expatrié



08. Que signifie la guerre



09. Mettre fin à l’inquiétude



10. Les cendres de mes ennemis



11. Enfants d’un petit Dieu



12. La Résistance



13. Les douleurs de la victoire



14. Apatride



15. Tirpitz



16. Vérité



17. Masse critique



18. Eagles parmi les vautours



19. Faiblesse quittant mon cœur

Quand on réfléchit à quel point LE CIEL BRULERA ont collé à leurs armes brutales de metalcore au fil des ans, l’approche du retour extravagant du double album du groupe allemand pourrait facilement vous donner un sentiment d’appréhension. Autant les groupes de vétérans ont gagné le droit d’être aussi indulgents et aventureux qu’ils le jugent bon, affronter 100 minutes de ce genre de choses est indéniablement intimidant. Mais LE CIEL BRULERA sont absents du service actif depuis plus de trois ans et, dans cet esprit, “De la vérité et du sacrifice” offre la preuve d’une réinvention soigneusement réalisée et d’un épanouissement des compétences de compositeur du groupe. Ayant eu le temps de creuser profondément dans l’essence de leur son, les Allemands ont en quelque sorte réussi à éviter une monstruosité exagérée. Au lieu de cela, c’est de loin le record le plus solide jamais enregistré.

Cela commence certainement de la manière à laquelle les fans se sont habitués. “Pensées et prières” et “Éradiquer” sont sauvages et implacables, pleins de tropes de noyau reconnaissables mais livrés avec du venin et de la vitalité. Leur statut légendaire peut être limité à l’Europe continentale, mais LE CIEL BRULERA écraser aussi fort que n’importe quel groupe américain colportant le même tarif bien défini. Cela dit, les influences européennes dominent une grande partie de cet ensemble opulent: “Protecteur” hoche la tête vers les coins les plus sombres de la TRANQUILITÉ FONCÉE catalogue, présentant une compréhension intelligente de (cette souche de) provenance stylistique de metalcore. “Mon cœur et l’océan” est une autre étape exaltante, sur un territoire qui partage INSOMNIUMla fureur balayée par le vent sans jamais perdre cet élan impitoyable de double-coup de pied. Pendant ce temps, “Expatrié” est tout simplement étonnant. LE CIEL BRULERA ont déjà plongé dans des atmosphères plus douteuses auparavant, mais cette épopée de neuf minutes est ouvertement proggy, glorieusement mélodramatique et imprégnée d’un sentiment d’intrépidité compositionnelle que le groupe a rarement montré auparavant. Au moment où vous vous rapprochez du premier disque “Les cendres de mes ennemis”, un magnifique instrument orchestral, vous avez le droit de vous sentir épuisé (dans le bon sens).

À ce stade, les fans moins enragés peuvent penser qu’ils en ont déjà assez. La première moitié de “De la vérité et du sacrifice” aurait parfaitement fonctionné en tant qu’album autonome à part entière, et 100 minutes, c’est vraiment très long, n’est-ce pas?

Peut-être surprenant, alors, la seconde moitié de cette effusion généreuse est tout aussi dynamique et absorbante que la première. Ouverture de la deuxième mi-temps, “Enfants d’un petit Dieu”, est majestueux et grandiose, chanteur MARCUS BISCHOFF une présence imposante et inquiétante, mais c’est “La Résistance”, un stomper disco industriel percutant à quatre étages avec des notes de black metal et des synthés frémissants, qui scelle l’affaire. Il se sent malicieux et délibérément choquant, et pourtant parfaitement positionné sur ce disque d’une diversité trompeuse. Il est suivi par l’étalement majestueux de “Les douleurs de la victoire”, qui fait un signe de tête à la menace au ralenti de MA FEMME MOURANTE (les méga-fans se souviendront LE CIEL BRULERAcouverture de “Le cri de l’humanité”) via des vagues ondulantes de graviers, d’éboulis de death metal et d’éclairs brumeux de pompe symphonique. Remarquablement, les idées intelligentes et les détours doucement subversifs continuent jusqu’à la fin amère. La bombe effondrée de “Faiblesse quittant mon coeur” fournit une finale piquante, épinglant les cordes cardiaques et jugulaires, et peut être juste la plus belle chanson du lot.

Cela fait longtemps que aucun des grands succès de metalcore n’a fait un album qui a véritablement cherché à faire avancer le (sous) genre. “De la vérité et du sacrifice” contient certainement beaucoup de viande rouge pour les fidèles, mais c’est aussi un travail courageux et parfois surprenant de maîtres évidents de la forme. Et étant donné que nous avons tous beaucoup de temps à consacrer à ce stade, peut-être que faire un double album tentaculaire n’était pas une idée idiote après tout.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).