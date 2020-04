Critiques de CD – Opulent Decay Spell

(Mauvais présage)

1. Mort psychique



2. Pourriture opulente



3. Sibyl Vane



4. Chemin de primevère



5. Le vent de fer



6. Dawn Wanderer



7. Tromperie



8. Ataraxie



9. Emprisonné par les ombres



10. L’énigme de Saturne

Il est très facile d’apprécier les groupes qui écrivent sur des éléments fantastiques dérivés d’inspirations fantastiques et de science-fiction, et associent la grandeur de ces inspirations à une présentation musicale tout aussi exagérée. Il existe cependant un certain nombre de groupes qui sont capables de vous attirer dans leurs odes à des enchanteresses envoûtantes et à des sorciers magiques via un son rock plus tamisé. Le troisième record des rockeurs de Vancouver ÉPELER, intitulé “Opulent Decay”, ne fait pas vraiment partie du groupe supérieur des groupes modernes qui diffusent des sons de hard rock traditionnels. Il y a encore beaucoup de chaleur rocheuse à l’intérieur pour garantir beaucoup de tours.

Bien qu’il y ait des moments de riffage dur dans leur dernier record – notamment sur la piste du titre – le rythme contenu sur “Opulent Decay” est un peu plus tranquille. Ce sont ces moments où ÉPELER brille vraiment le plus brillant. “Mort psychique” ouvre le disque avec une ambiance similaire à d’autres groupes modernes canalisant également le “(N’ayez pas peur) The Reaper” fin de BLUE ÖYSTER CULT recueil de chansons. L’un des grands uniters de la vague moderne de groupes canadiens se livrant à des sons de heavy metal plus traditionnels est un flair pour la production qui sonne aussi chaud que les disques vintage qui ont établi les plans. ÉPELER adapte leur composition à la force de cette production, reproduite avec compétence ici par l’ingénieur / producteur Felix Fung.

Les efforts du groupe pour générer un son chaleureux sur “Opulent Decay” est aidé par un accent supplémentaire sur les lignes de basse galopantes tout au long du disque. Alors que guitariste Graham McVie est donné beaucoup de moments pour afficher des solos de guitare flashy – y compris le moment le plus purement métallique de l’enregistrement dans la seconde moitié de “Trompeur” “Le trio penche son chapeau pour IRON MAIDEN en construisant la majorité de leurs chansons autour de lignes de basse accrocheuses au galop du bassiste / chanteur Cam Mesmer. Que ce soit le rocher proto-NWOBHM oscillant affiché sur “Sibyl Vane” ou le slog couvant à mi-tempo de “Le vent de fer”, EnvoûteurLes lignes de basse restent absorbantes à chaque tournant dans la direction que prend le groupe.

Malheureusement, aussi fort que EnvoûteurLa performance de son instrument de choix est, ÉPELER est limité de pénétrer dans le niveau supérieur par sa performance vocale relativement plate. Les chansons où le groupe vise une injection plus forte de puissance métallique sont gênées par ses cris nasaux monotones. C’est une autre raison pour laquelle les chansons les plus sobres du groupe sont leurs plus fortes. EnvoûteurLa voix de ‘s est mieux adaptée à la balladerie rock fantastique de “Dawn Wanderer” et les vibrations gothiques de “Emprisonné par les ombres” que les plus ambitieux du groupe à la gloire du heavy metal.

Bien que ÉPELER ne parvient pas à atteindre la haute gloire de leurs inspirations lyriques, “Opulent Decay” reste un effort qui mérite d’être écouté grâce à une production chaleureuse, des lignes de basse entraînantes et ses coups plus discrets au rock fantastique.

