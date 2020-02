Critiques de CD – Placebo Aktor

(Ektro / Contact complet)

01. Bad Mirror



02. Lavé



03. Vous sauve de moi



04. Astronaute



05. Toi et moi



06. Le fantôme du temps



07. Sortez-moi d’ici



08. Voir des rochers dans le ciel



09. Machine propre

Chicago’s Professeur Black et musicien finlandais Jussi Lehtisalo sont deux des musiciens les plus sous-estimés et les plus polyvalents de la musique rock. Le premier a jonglé avec capacité avec la thrash mélodique avec DAWNBRINGER, des hymnes rock accrocheurs avec ENTRAINet rend hommage aux sons de MOTÖRHEAD et tôt BATHORY sous son propre nom. Lehtisalo a passé près de trois décennies en tant que cerveau des sorciers psychédéliques du kraut-rock CERCLE et les grands stoner-prog PHARAOH OVERLORD tout en se livrant au death metal, au punk rock, à l’électronique et plus encore avec des dizaines de projets parallèles. Relativement, AKTOR – une collaboration où le duo est rejoint par Lehtisalo‘s camarade CERCLE camarade de groupe Tomi Leppänen à la batterie – est un projet rock plus simple.

AKTORest le premier long métrage approprié, 2015 “Paranoïa”, était une explosion amusante de rock rétro influencé par la science-fiction qui était plein d’hymnes accrocheurs pour les fans de groupes de rock des années 70 tels que BLUE ÖYSTER CULT et TRUC BON MARCHÉ. “Placebo” voit les obsessions du trio avec l’espace et un bon crochet forment une combinaison gagnante une fois de plus. Bien qu’ils ne soient pas explicitement commercialisés en tant que disque conceptuel, les thèmes lyriques et la progression musicale de l’album changent et coulent comme une bonne histoire de science-fiction. AKTOR garde la procédure musicale accessible tout au long, avec le sentiment à la fin du disque ressemblant à l’expérience d’avoir regardé un épisode venteux de la “Buck Rogers au 25e siècle” série télévisée du début des années 80.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de moments de mauvaise humeur sur “Placebo”. Ces moments sont cependant brefs, comme Noir et Lehtisalo dirigez leur vaisseau spatial musical à travers les ceintures rocheuses d’astéroïdes vers une sensation plus légère, avec des refrains accrocheurs, des claquements de mains infectieux et une cloche de vache qui guériraient les célèbres BLUE ÖYSTER CULT producteur “Bruce Dickinson”la fièvre. En 2020, il y a des dizaines de groupes qui exploitent le puits de la musique rock mélodique de la période 1977-1983 pour leurs inspirations musicales. AKTOR est l’un des rares qui reproduit la sensation vraiment chaleureuse de ces disques vintage et évite les pièges d’être une simple reproduction mécanique.

Le ravissant ver d’oreille du groupe produisant une arme secrète est leur utilisation prolifique des claviers d’une manière similaire aux grandes bandes sonores de science-fiction d’antan. Que ce soit les riffs durs qui ouvrent l’album sur “Bad Mirror”, les refrains accrocheurs de “Lavé” et “Vous sauver de moi”, ou la brûlure lente de mauvaise humeur de “Voir des rochers dans le ciel”, Lehtisalo‘le sable Leppänen utilisez des synthés pour créer une aura obsédante de malheur sinistre pendant les moments les plus lents du disque, et un sentiment de victoire triomphante sur des pistes plus optimistes, améliore la sensation galactique des ambitions lyriques du groupe. Lehtisalo et Noir sont aventureux avec leurs arrangements de guitare, favorisant le kraut-rock chaud plutôt que le déchirement déchirant, NoirLes cris de fièvre entraînent le côté vocal du disque.

La seule vraie plainte que l’on puisse faire “Placebo” c’est qu’il se termine un peu brusquement avec son temps de fonctionnement court. Mais un peu comme un épisode de votre série télévisée de science-fiction préférée, AKTOR laisse l’auditeur vouloir se reconnecter pour voir ce qui se passera la semaine prochaine.

