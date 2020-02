Critiques de CD – Power Through Terror Great American Ghost

(eOne)

01. Rat King



02. Prison de la haine



03. Autel des serpents



04. Le pouvoir par la terreur



05. Rivières de sang



06. Animaux socialisés



07. Black Winter



08. Brûle la Terre



09. WarBorn



10. Plus

Ce sont des moments grisants et excitants pour le hardcore métallique. Ou du moins, c’est ainsi que cela apparaît du point de vue d’un metalhead d’âge moyen. Je peux me tromper. Mais via les goûts tonitruants de A heurté et KUBLAI KHAN, cette sous-section d’un genre traditionnellement diversifié mais légèrement confus semble passer à la vitesse supérieure. GRAND FANTÔME AMÉRICAIN peuvent ne pas recevoir le même battage médiatique que certains de leurs pairs, mais “Pouvoir par la terreur” offre plusieurs des mêmes sensations fortes, et avec suffisamment de sa propre identité, pour se démarquer. Si les coups de pied claquants, les sections de métal groove et les voix de gangs déchirantes ne sont pas votre truc, vous avez ma permission d’arrêter de lire. Mais, pour le reste d’entre nous, il s’agit indéniablement de choses vicieuses et revigorantes, conçues sur mesure pour faciliter les fosses violentes et la libération d’énergie insensée et sans direction.

Produit par les grands Will Putney, c’est tellement plein de vim et de vigueur qu’il retourne pratiquement les meubles pour vous – écoutez la façon dont le quatuor de Boston décolle à un rythme haletant sur “Rivières de sang” avant de passer de façon transparente à des bas surbaissés et des boues et vice-versa, avec tout livré avec précision tout en sonnant tout à fait vital et vivant. C’est un disque avec une grande sensation. GRAND FANTÔME AMÉRICAIN ne gagnera pas beaucoup de prix pour l’originalité, mais ils pourraient en ramasser un ou deux. Certains des crochets mélodiques et des routes panoramiques structurelles qu’ils empruntent au cours de ces coups de menton courts et pointus sont véritablement inspirés. “Animaux socialisés” porte ses influences thrash avec fierté, mais cela a la ruée chaotique de prime NŒUD COULANT et le snottiness d’un groupe comme SORTIR DES SENTIERS en abondance aussi. “Terre brûlée” est tout post-PANTERA sauvagerie et rafales de couteaux syncopés. En termes de paroles, cela résonnera sans aucun doute beaucoup plus pour les jeunes que pour beaucoup d’entre nous qui ont récemment perdu notre optimisme, mais il y a toujours quelque chose d’authentiquement édifiant dans la fureur pure qui informe les goûts de “Black Winter” et “WarBorn”: c’est du vrai hardcore métallique avec plein d’idées et assez de feu intérieur pour chauffer le soleil.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).