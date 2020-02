Critiques de CD – Quadra Sepultura

(Explosion nucléaire)

01. Isolement



02. Signifie une fin



03. Dernière fois



04. Asservissement du capital



05. Ali



06. Raging Void



07. Gardiens de la Terre



08. Le Pentagramme



09. Autem



10. Quadra



11. Agonie de la défaite



12. Peur; Douleur; Le chaos; Souffrance

Les instincts ataviques du heavy metal sont sans aucun doute parmi ses qualités les plus fines, mais la résistance au changement peut également entraîner des ratés majeurs. SEPULTURA ont fait de grands records avec frontman Derrick Green depuis plus de deux décennies maintenant, et même s’il y aura toujours une petite faction parmi la base de fans mondiale du groupe qui n’acceptera jamais les Brésiliens sans Max Cavalera à la barre, ces personnes ont été de plus en plus stupides ces dernières années en particulier. Bien sûr, si vous n’étiez pas convaincu par les 2017 “Messie de la machine”, puis “Quadra” est peu susceptible de vous reconvertir à la cause, mais tout comme son prédécesseur immédiat, SEPULTURALe quinzième album studio du studio présente clairement et bruyamment le son d ‘un groupe à la hauteur de leurs pouvoirs, à la fois en termes de créativité et de musicalité.

Quelque chose a cliqué dans le groupe lorsque le batteur actuel Eloy Casagrande a été recruté: on pouvait l’entendre sur le sombre et maussade de 2013 “Le médiateur entre la tête et les mains doit être le cœur”, mais Ross RobinsonLa production de – n’était pas inhabituelle – suffisamment marécageuse et décalée pour aliéner ceux qui s’attendaient à une répétition du croustillant et brutal “Kairos” de deux ans plus tôt. C’était en 2017 “Messie de la machine” qui a finalement confirmé que vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Jr. et leur nouveau camarade percussif s’était gélifié d’une manière que les groupes vétérans ne sont vraiment pas censés faire. Vif, polyvalent, follement imaginatif et plein de grandes chansons de métal, il a été largement salué et a accéléré la montée continue du groupe en remontant les factures du festival. À ce point, SEPULTURA sont aussi demandés qu’ils l’ont été à tout moment depuis “Les racines” en 1996, et étant donné que leurs anciens collègues font la lecture de l’album, eh bien, il n’est pas surprenant que “Quadra” est un disque métal extrêmement confiant et avant-gardiste, comme “Messie de la machine”, encore plus.

Divisé en quatre sections, conformément au titre de l’album, et axé sur la notion de l’acceptation aveugle par la société de modes de pensée et d’être prédéterminés, il s’agit d’une affaire cérébrale et réfléchie qui puise subtilement dans SEPULTURAL’engagement de longue date de la paix, l’amour et l’unité. Cela dit, le premier trimestre de l’album vous déchirera complètement. En parcourant joyeusement trois des morceaux les plus intenses qu’ils aient jamais enregistrés, ce groupe soi-disant “classique” sonne plus comme des adolescents sniffeurs de vitesse, mais avec plus qu’assez de talent et de charisme pour finir édenté et maigre. Ouvreur “Isolement” vous le savez déjà: c’est presque un manifeste en pot pour le vert ère, comme la grandeur épique, abat la méchanceté et les hameçons déchiqueteurs vous envahissent sous tous les angles. “Signifie une fin” est encore plus noueux, avec des sachets de sillons et des bandes d’éboulis dissonants qui assoupliront vos garnitures. “Dernière fois” est le meilleur du lot, avec son attaque pleine peau et sa chute au milieu de la chanson en fantasmagorique SE RUER-goes-goth territoire: tout ce que vous pourriez souhaiter d’une chanson metal moderne est, au milieu de cette raquette palpitante, un mystère complet.

Le reste de l’album nous emmène à travers chaque élément de SEPULTURA‘histoire jusqu’à présent, de la fanfaronnade tribale de la deuxième partie “Asservissement du capital” aux freak-out instrumentaux merveilleusement inventifs de la troisième partie “Le Pentagramme” et au-delà, jusqu’à la rafale finale de l’album. La quatrième partie est l’endroit où ce groupe le plus dynamique de la vieille école s’étire vraiment, embrassant une fois de plus un soupçon de pompe orchestrale noire sur le tout simplement magnifique “Agonie de la défaite” – pense MOONSPELL se rencontre STRAPPING – et le mélodrame baroque de l’anthémique plus proche “Peur; Douleur; Chaos; Souffrance”. Pendant ce temps, vertLa voix de est une présence dominante et charismatique, tandis que ses camarades n’ont jamais semblé plus déterminés à marteler leur point de départ. Nous devons remercier nos chanceuses étoiles de métal qui SEPULTURA gardé le cap, car il s’agit de l’un de leurs meilleurs records à ce jour.

