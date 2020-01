Critiques de CD – Rebirth By Blasphemy Midnight

(Lame en métal)

01. Putain de vitesse et d’obscurité



02. La renaissance par le blasphème



03. Échapper à la tombe



04. Excréments du diable



05. Rising Scum



06. Avertissement du Reaper



07. Possessions maudites



08. Attaque brute



09. Les sons de l’enfer



10. Tu peux me traîner dans le feu

Vous savez exactement où vous en êtes avec la musique de MINUIT. Depuis qu’ils ont donné à toute la notion de métal old-school un coup de pied retentissant dans le dos avec leurs premières démos et 2006 “Minuit complet et complet” comp, AthenarLa mission d’un seul homme de rendre le métal sale et dur comme des ongles a été une joie absolue à assister, surtout si vous avez un excellent goût dans tout ce qui est lourd. Dans un sens, MINUIT ne nous ont jamais rien dit que nous ne ressentions pas déjà instinctivement: le meilleur métal underground a toujours eu une certaine qualité déchiquetée, anarchique et violente qui le distingue de la précision polie du mainstream. Mais en réaffirmant constamment le pouvoir et l’influence sans âge des MOTÖRHEAD, DÉCHARGE, VENIN et POSSÉDÉ, des albums comme ceux de 2011 “Royauté satanique” et 2017 “Douce mort et extase” semblent avoir allumé un feu sous toute la scène métal dur. En conséquence, il y aura un grand nombre de personnes pour qui “La renaissance par le blasphème” est un incontournable absolu et, comme prévu, il offre sur tous les fronts sales. La première piste s’appelle “Putain de vitesse et d’obscurité”, pour l’amour de Satan. De quoi d’autre pourriez-vous avoir besoin?

Si vous recherchez des progrès par rapport aux enregistrements précédents, MINUIT ne jouera pas au jeu de votre simpleton. C’est du vrai heavy metal bleu, à sang rouge et tumultueux, délivré du cœur et connecté spirituellement à l’essence inamovible du genre. Ou, pour être un peu moins prétentieux sur le tout, “La renaissance par le blasphème” fait rage, des rochers et des saccages comme un maniaque pendant 34 minutes d’une brutalité béat. C’est sans vergogne brut et rugueux sur les bords, mais des chansons comme “Escape the Grave” et le vraiment exaltant “Rising Scum” emballer un coup de poing si puissant et infernal que ce quatrième long se sent comme un rappel assez hautain de MINUITest la supériorité absolue sur leurs pairs. Comment ou pourquoi Athenar est capable de produire ce genre de choses avec une telle cohérence est la supposition de tout le monde, mais que ce soit par la diabolique ou la conception, “La renaissance par le blasphème” est joyeusement noir comme de la baise et 100% incontournable pour ceux qui se lieront avec Satan. Salut à tous!

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).