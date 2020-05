Critiques de CD – Redneck Vikings From Hell Aether Realm

(Napalm)

01. Redneck Vikings from Hell



02. Au revoir



03. Penchez-vous dans le vent



04. Hunter



05. Gardien



06. Un mot creux



07. Elle est de retour



08. Esclave du riff



09. Cycle



10. TMHC



11. L’artisanat et le créateur

Il serait peut-être un peu exagéré de dire que AETHER REALM essaient d’être tous vos groupes préférés en même temps, mais ils démontrent certainement une compréhension phénoménale de plusieurs disciplines métalliques sur “Redneck Vikings From Hell”. Peut-être conscient que les groupes américains ne sonnent généralement pas comme s’ils brandissaient des épées dans les forêts au clair de lune, il y a beaucoup de métal simple et moderne et mélodique qui se cache au cœur de ce disque. Mais l’impression générale donnée est celle d’un groupe qui est tellement enthousiasmé par les possibilités illimitées du métal qu’ils se sentent obligés de faire en sorte que le plus de souches différentes de celui-ci dansent sur leur air. Si vous êtes un fan de death metal mélodique, de folk metal, de metal progressif ou de lourdeur old-school, le quatuor de Caroline du Nord a ce qu’il vous faut. “Redneck Vikings From Hell” est une célébration tumultueuse de la myriade de variétés puissantes du métal moderne, et c’est une entreprise louable en soi. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c’est à quel point AETHER REALM ont réussi à chevaucher toutes ces variantes stylistiques sans jamais sonner comme un groupe à la recherche d’une identité cohérente. Sans aucun doute, nous mourons tous un peu quand un juge de télévision avortant attribue à certains crétins hurlants le fait de «s’approprier la chanson», mais c’est exactement ce que AETHER REALM faites ici, encore et encore, alors qu’ils se décollent en remuant le refrain après avoir lacéré le crochet, ressemblant toujours à une unité robuste et de caractère, mais un en esclavage de l’universalité du métal, plutôt que de simplement exploiter son potentiel de niche.

Bien sûr, si vous n’écoutez que les premières mesures de la première chanson titre, vous pourriez être pardonné de penser que AETHER REALM sont fermement sur une pointe de métal folk scandinave et que cela vise carrément à ENSIFERUM et FINNTROLL Ventilateurs. Non pas que les Américains sonnent comme s’ils copiaient n’importe qui, mais c’est un hymne qui résonnera particulièrement fortement en Europe, où ce genre de chose a un punch commercial considérable, et la gaieté rauque et bouillonnante de la chose est indéniable. Une fois que vous apercevez les banjos cliquetants et autres hochements de tête adroits à Americana, la nature diabolique de AETHER REALMLe plan directeur devient évident. Alors que nous traversons un tsunami suivant de chants géants et de moments d’une extrémité étonnamment inventive, il est évident que AETHER REALM sont plus intelligents que le groupe de metal moyen, et que peut-être il est possible d’être tout pour tous les metal. “Au revoir” est une tranche glorieuse de mélo-mort grandiose, à mi-chemin, avec des nuances de PARADIS PERDU et CONDAMNÉ dans les rafales et brèves rafales d’EDM spectral qui se cachent en arrière-plan. Il est, comme tout le reste ici, odieusement accrocheur et convaincant. “Penchez-vous dans le vent” augmente le quotient symphonique, le soudant à une fureur boursouflée et à la pointe de la technologie des métaux de la mort, éviscérant des beats. “Faim” est un autre hybride sauvage de brutalité mélodique et de touches symphoniques étincelantes, comme OMNIUM GATHERUM sur un tour de corbillard en enfer en enfer, avant que le chœur ne se déclenche et que la case marquée “power metal splendor” soit cochée avec un bruissement magistral du AETHER REALM faux.

D’une certaine manière, cette polyvalence est maintenue tout au long “Redneck Vikings From Hell”, avec un large éventail de tropes familiers polis et réutilisés, tous au service d’un groupe qui semble savoir exactement qui ils sont, malgré leurs goûts éclectiques. La fermeture “L’artisanat et le créateur” enfonce le clou: 11 minutes de lourdeur progressive sublime avec plusieurs mélodies et dynamiques colossales à tomber par terre; c’est une fin audacieuse à un album qui vise à plaire et ne laisse aucune pierre non retournée dans le processus. Plus important encore, c’est certainement l’un des albums de métal les plus simples de l’année. Cela pourrait – devrait peut-être – être énorme.

