Critiques de CD – Réfractions Lowrider

(Sons psychologiques lourds)

01. Rivière Rouge



02. Ode à Ganymède



03. Sernanders Krog



04. Ol ‘Mule Pepe



05. Sun Devi l / M87 *



06. Pipe Rider

Si vous étiez fan de stoner rock au tournant du millénaire, vous aurez certainement passé quelques soirées à vous faire cuire au son de LOWRIDERpremier album de “Ode à Io”. Bien que le groupe suédois ait eu sa part de détracteurs, principalement en raison d’une dette très évidente due à KYUSS, cette seule déclaration enregistrée est maintenant reconnue à juste titre comme l’un des records de rock stoner les plus marquants de tous les temps. En fin de compte, LOWRIDER avait les riffs et les airs à part des centaines d’autres groupes colportant la même idée simple à l’époque.

Ils avaient aussi le son: typiquement flou et brûlé par le soleil, mais d’une manière ou d’une autre follement psychédélique et nourrissant, avec des océans de bas de sol ondulant et suffisamment de swing fanfaron pour dégager le chenal cosmique et éliminer quelques spectateurs sans méfiance. Et si nous sommes vraiment honnêtes, “Ode à Io” n’a jamais vraiment été dépassé lorsqu’il s’agit de clouer avec précision ce qu’est le stoner rock. C’est peut-être pour ça LOWRIDER ont tranquillement réapparu et reconstitué l’un des albums de suivi les plus attendus de l’histoire de la musique lourde. “Réfractions” arrive avec le poids des attentes, mais vous ne revenez pas après deux décennies sans savoir instinctivement que vous êtes toujours la merde.

Et donc ça prouve. Cela va évidemment ravir les stoners vieillissants comme votre humble correspondant, mais cela mérite de transporter n’importe qui qui aime les riffs énormes et le tonnerre de heavy metal ball-out, amélioré de manière récréative ou autre. Telle est la nature intemporelle de ce son, que LOWRIDER font vraiment sonner comme s’ils n’étaient jamais partis. Bien que le temps ait injecté un peu de clarté et de netteté dans la façon dont les disques de rock stoner sont généralement produits, les Suédois ont gardé leur visage délicieusement brumeux et l’ont simplement embelli quand l’humeur les prend. Une vague moelleuse de Hammond ondulant sur “Ode à Gannymede” est une étape particulièrement excitante loin d’une formule attachante myope, mais alors que vous vous cognez la tête au ralenti vers les nécro-bleus puissants de “Sernanders Krog” (qui semble être un hommage à un restaurant végétarien dans Uppsala, le groupe natif du groupe) et au sirop rampant sirupeux de “Diable du soleil / M87 *”, il sera impossible de résister à la pureté et à la globalité de tout le stoner. Et même s’il est peu probable que “Réfractions” pourrait jamais atteindre le statut légendaire de son prédécesseur, il reste encore 42 minutes de preuve irréfutable que LOWRIDER poursuivent toujours le buzz avec la plus grande distinction.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).