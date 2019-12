Critiques de CD – Ritual Tygers Of Pan Tang

(Musique puissante)

01. Mondes à part



02. Destin



03. Rescue Me



04. Raise Some Hell



05. Butin de guerre



06. Lignes blanches



07. Mots coupés comme des couteaux



08. Damn You!



09. L'amour trouvera un moyen



10. Art du bruit



11. Naviguez

Ils sont incontestablement l'un des groupes les plus connus et les plus célèbres à émerger de la New Wave Of British Heavy Metal, mais TYGERS DE PAN TANG n'ont jamais vraiment frappé avec le même pouvoir que certains de leurs contemporains les plus prospères de cette époque. Non pas qu'ils n'aient pas sorti de grands disques au fil des ans, bien sûr, et peu contesteraient l'importance des débuts de 1980 "Chat sauvage" dans le grand schéma des choses heavy metal. cependant, TYGERS étaient toujours une proposition plus traditionnelle et simple que leurs pairs les plus éminents, IRON MAIDENles tendances progressistes, CORBEAUest l'intensité chaotique, VENINl'obscurité ou même SAXONl'intuition anthémique de. Au lieu de cela, comme "Rituel" prouve une fois de plus, l'équipage de Whitley Bay est un groupe de hard rock classique, toujours armé d'un guitariste fondateur Robb Weirest un talent infaillible pour la composition de morceaux mémorables.

Ces chansons auraient sans doute pu être écrites à tout moment au cours des 40 dernières années, et ce n'est qu'une production polie et percutante qui attache "Rituel" À nos jours. Néanmoins, c'est un album si plein de crochets radio-friendly et de riffs au son classique que le critiquer pour ne pas être assez énervé manque plutôt le point. Tout, du coup d'envoi explosif "Mondes à part" et la teinte AOR "Destin" grésille d'énergie et de vibrations positives, TYGERS'des côtelettes collectives indéniablement lisses offrant chaque gain mélodique raffiné et un crescendo excitant avec un maximum de confiance. Rester simple sur le déchaînement "Raise Some Hell" et en ajoutant un mélodrame sombre "Butin de guerre", les Britanniques ne sont en aucun cas unidimensionnels. Chanteur Jacopo Meille apporte également beaucoup de caractère et de charisme à la fête. Quelque chose d'aussi commercial que "L'amour trouvera un chemin" – pense BON JOVI se rencontre SERPENT BLANC, et pourquoi diable pas? – aurait pu facilement tomber à plat, mais Meille le vend avec brio. Il est suivi par "Art du bruit"; une véritable fête des riffs avec des nuances des années 90 QUEENSRŸCHE, c'est l'une des deux chansons ici qui suggèrent que TYGERS DE PAN TANG évoluent encore. Epic plus près "Naviguer sur" est l'autre: c'est un hymne merveilleusement grandiose et fanfaron à la vie en haute mer, et la chose la plus ouvertement métallique de tout l'album.

Près de 40 ans après l'explosion de NWOBHM, les principaux acteurs du genre sont toujours là et font de la musique. "Rituel" ne mettra pas le feu au monde, mais c'est une joie élégante et sans prétention du début à la fin de toute façon.

