Critiques de CD – Ruine insupportable et enragée

(Willowtip)

01. Une perception d'obsidienne



02. Enragé et non consolidé



03. Codebreaker



04. Défiez l'architecte



05. Une compulsion prophétique



06. Désillusion maniaque



07. Fibres



08. Occulta Violentiam



09. Emprisonnement protoplasmique

Grâce au fait qu'il y a littéralement des milliers de groupes de death metal brutaux actifs en ce moment, il devient de plus en plus difficile de séparer avec précision le blé nutritif de l'ivraie médiocre. Heureusement, il y a encore des occasions où un album saute des haut-parleurs, saisit le critique terrifié par la gorge et crie "C'est vraiment putain de bon!" dans son visage, ou même son visage. Brutes britanniques RUINATION INATTENDUE ont déjà prouvé leurs références, notamment avec le bouleversement de la colonne vertébrale de 2016 "Finitude" toute la longueur. Mais "Enragé et non consolidé" représente clairement un grand bond en avant et dégage un sentiment de supériorité bien trop rare, du début belligérant à la fin apocalyptique (et cela ne tient même pas compte de l'étourdissement absolu ELIRAN KANTOR oeuvre qui orne ce disque).

La clé de la maîtrise de la forme par ce groupe réside dans leur polyvalence et leur compréhension intuitive de ce qui rend les variétés nombreuses et variées du death metal si constamment fructueuses et convaincantes. Plutôt que d'adhérer à un modèle prédéterminé, ces chansons prennent le death metal brutal comme un point de départ, puis s'éloignent agilement dans toutes sortes de directions particulières, englobant tout, des vagues de boues claustrophobes aux battements de slam tech joyeusement ignorants. Peut-être plus important encore, RUINATION INATTENDUE défier les conventions habituelles en s'intéressant davantage à l'écriture de chansons mémorables qu'à l'écrasement sans remords de crânes. Du grimoire tentaculaire de "Une perception obsidienne" aux subtilement noircis et entraînés par des grooves "Désillusion maniaque", tout ici possède une poignée de moments de la vieille école, que ce soit dans la démarche teintée de thrash de certains riffs ou les nombreuses occasions où quelque chose de proche d'un refrain semble éclater. Si vous voulez du death metal qui évite complètement la mélodie, regardez ailleurs: c'est là que se trouve le métal extrême qui puise ses influences à travers tout le spectre sonore, résultant en 44 minutes absorbantes et imprévisibles de sauvagerie pure et simple. Chanteur Ben WrightLes grognements de vidange de vidange et la livraison serrée comme un enfer ne sont que la cerise sur une confection déjà irrésistible.

Revenant aux débuts du death metal tout en donnant à leurs pairs ultra-extrêmes une solide leçon de violence, RUINATION INATTENDUE sonnent comme des prétendants majeurs ici. Fichier à côté de DISENTOMB's "La lumière en décomposition" comme l'un des blizzards les plus exaltants et les plus idiosyncrasiques de 2019 du bruit haineux et du dédain guttural.

