Parfois, il est préférable de poser vos cartes sur la table: c’est moins une critique simple qu’une tentative éhontée d’amener plus de gens à écouter ce groupe incroyable. Le métal italien n’a pas toujours la meilleure réputation, mais le pays a produit une véritable merde de bonnes choses ces derniers temps, et HÉRITAGE SANS MORT se sont souvent distingués comme l’un de leurs meilleurs groupes. Initialement formé en hommage à DEATH SS, ils ont sorti quatre albums studio depuis 2013; chacun un flou passionnant et joyeusement grotesque de métal gothique tonitruant, de bombe mélodique à l’ancienne et d’un sens raffiné du macabre théâtral. “Rituels de magie noire”, 2018, a été particulièrement formidable et semble avoir stimulé HÉRITAGE SANS MORT à faire leur déclaration la plus opulente et audacieuse à ce jour. Une seule piste de 24 minutes, “Saturnales” ressemble à un mini-opéra méticuleusement construit, même s’il doit plus à KING DIAMOND qu’à la fin histrionique de la scène power metal. Pour souligner le dynamisme artistique des Italiens, il arrive accompagné d’une vidéo longue; un morceau visuel inventivement méchant qui résume parfaitement le shtick visuel du groupe. Malgré leur profil relativement bas, HÉRITAGE SANS MORT ne souffrent manifestement pas d’un manque de confiance ou d’ambition créative.

En termes musicaux, “Saturnales” suit les textures et les tons subtilement cinématographiques des albums précédents. Une brève mais profondément mélodramatique ouverture cède la place au premier de plusieurs riffs de métal ball-out, chanteur Steva hurlant charismatiquement sur un courant propulsif, des crochets de chœur éclatent dans toutes les directions: pour les nouveaux arrivants, c’est un point d’entrée assez grisant dans le HÉRITAGE SANS MORT du son. À partir de maintenant, “Saturnales” adopte une approche épisodique, avec de nombreux intermèdes, des rebondissements dynamiques sans couture et des éclats d’agression surprenante et de pompe écrasante. On dirait qu’ils passent leur temps de leur vie, et il est particulièrement remarquable que cette approche longue et conviviale pour les prog corresponde aux instincts de narration et à la sensibilité théâtrale du groupe jusqu’au sol brûlé. Steva est aussi une véritable star. Elle injecte une quantité louable de venin et de personnalité dans chaque syllabe, menant de l’avant et dégageant un charme sombre.

Alors oui, c’est un simple appel: écoutez HÉRITAGE SANS MORT. Si vous aimez le heavy metal, l’horreur et le drame le plus sombre, ces coeurs noirs italiens sont bien au-delà de l’écoute essentielle.

