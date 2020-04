Critiques de CD – Solitude In Madness Vader

(Explosion nucléaire)

01. Shock And Awe



02. Dans l’oubli



03. Désespoir



04. Incinération des dieux



05. Sanctification refusée



06. Et Satan pleura



07. Vide



08. Déclaration finale



09. Danser dans l’abattoir



10. Stigmatisation de la divinité



11. Bones

Le métal extrême est censé faire pomper le sang. Il devrait vous faire sentir dix pieds de haut et à l’épreuve des balles. Cela pourrait même vous faire conduire de façon imprudente de temps en temps. Ce sont les règles. Ne tirez pas sur le messager.

Le problème survient lorsque vous passez une grande partie de la journée à écouter de la musique brutale et rapide. Après avoir profité de nombreuses années de cette activité, il devient de plus en plus difficile de recréer la ruée vers l’adrénaline d’origine que vous avez ressentie lorsque vous avez entendu pour la première fois, par exemple, SLAYERc’est “Règne dans le sang”. C’est ce que beaucoup d’entre nous, obsédés par les extrémités, poursuivons constamment et c’est exactement ce que VADER fournir sur leur 12e album studio. Il peut y avoir beaucoup d’enregistrements plus rapides et plus lourds, mais “La solitude dans la folie” frappe ce point idéal où la muscularité vicieuse et le chaos contrôlé entrent en collision. C’est une éruption d’agression et de prouesse technique sauvage et soutenue: 30 minutes de death metal pur et infernal, livrés par des fanatiques aux yeux d’insectes avec un arsenal d’axes à broyer. Cela déchire si fort que les auditeurs peuvent avoir besoin de recoudre leurs visages. Remercier Satan, vous pourriez vous retrouver à dire, par VADER.

Cela commence comme prévu. “La solitude dans la folie” explose dès le premier moment, comme ouvreur excoriant “Shock And Awe” délivre une justice instantanée. VADER ont longtemps été les maîtres de la courte et forte explosion d’intensité mortelle, mais ils ont vraiment cloué la formule ici, et cela fait que le groupe se démarque plus que jamais de ses pairs. “Dans l’oubli”, “Déclaration finale”, “Stigmatisation de la Divinité” – ils sont tous méchamment succincts et dévastateurs, faits et saupoudrés autour de la marque des deux minutes et pourtant débordant de riffs tueurs, de crochets noueux et d’une précision d’ensemble des plus exaltantes que vous entendrez cette année. Encore une fois, batteur James Stewart est le pouvoir derrière le fondateur et leader Piotr Wiwczarektrône: si vous voulez entendre ce à quoi ressemblent les percussions du death metal de pointe, jetez un coup d’œil à sa performance absurdement furieuse et puissante sur un flayer de 78 secondes “Désespoir”. Encore une fois, il y a sans aucun doute des bandes plus rapides, mais peu peuvent faire vibrer vos côtes comme ça.

En vérité, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur un album qui tue aussi dur et sans relâche que “La solitude dans la folie”. VADER ont été si cohérents au fil des ans qu’il serait facile de rejeter cela comme étant plus ou moins la même d’une source fiable de grande musique, mais celle-ci est un peu spéciale. Il exige votre attention, écrase tout ce qui est en vue puis disparaît, vous laissant remettre votre mâchoire dans sa position habituelle. Conduisez prudemment, les amis.

