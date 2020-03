Critiques de CD – Sous Code Orange

(Roadrunner)

01. (plus profond qu’avant)



02. Avaler le lapin entier



03. Dans la peur



04. Toi et toi seul



05. Qui je suis



06. Cold Metal Place



07. Soufre environnant



08. La voie facile



09. Balayage d’effacement



10. Les derniers qui restent



11. Automne et carabine



12. Retour à l’intérieur du verre



13. Un ruban



14. En dessous

À en juger par certains des éloges qu’il a déjà reçus, beaucoup de gens placent leurs espoirs dans le nouveau CODE ORANGE album, le voyant apparemment comme une sorte de révolutionnaire, un grand pas en avant pour la musique heavy en général. En termes de crossovers hardcore / métal, il est assez indéniable que “Sous” se tient fermement à la pointe des choses. Comme pour le dernier album du groupe, “Pour toujours”, cela vise bruyamment et ostensiblement à démanteler de nombreux clichés du métal moderne, en les remplaçant par un smorgasbord sonore anarchique qui, parfois, doit autant à ATARI TEENAGE RIOT et SNARES VÉNITIENNES comme il le fait pour NŒUD COULANT ou MADBALL.

Cette prédilection attachante pour les découpes discordantes et les switcheroos dynamiques extrêmes, brouillant joyeusement les frontières entre l’instrumentation organique et l’électronique, est à la fois cet album et l’USP le plus évident de ce groupe. “Sous” est souvent conflictuel et dur d’une manière qui est pratiquement inexistante dans la musique heavy traditionnelle moderne, et il y a de nombreux moments qui vous feront sourire à la vitalité désagréable de tout cela. Chansons comme ouvreur “Avaler le lapin” et “Dans la peur” à cheval sur le fossé vertigineux entre le post-hardcore, le deathcore, le noise rock, le thrash et très probablement plusieurs autres genres, et avec ces interjections de robots diaboliques qui effleurent les synapses fouettant à plusieurs reprises le tapis sous les pieds de l’auditeur, il n’est pas difficile de voir pourquoi le métal traditionnel les gens sont époustouflés par l’individualité féroce exposée. Écoutez quelque chose d’aussi noueux que “Toi et toi seul” à plein volume, et vous devriez être un porc gracieux pour rejeter la manière intransigeante qui CODE ORANGE vaquer à leurs occupations.

L’inconvénient de “Sous” devient plus qu’apparent à mesure que l’album progresse et que les changements dynamiques et texturaux deviennent plus prononcés. Pour toute leur ingéniosité et leur désir évident de faire bouger les choses, CODE ORANGE sont également capables d’être étrangement sans imagination: “Qui suis-je” commence comme un véritable saut évolutif, des nuances de MA CHÈRE AMOUREUSE sous-tendant des vers mélodiquement méprisants, avant qu’il ne passe inexplicablement à un plod alt-metal superficiel fin des années 90 pour un refrain anticlimactique. C’est un moment révélateur – le son de l’innovation avide submergé par la pensée traditionnelle. Ailleurs, il est évident qu’aucune quantité de sabotage numérique abrasif ne peut atténuer une écriture plutôt médiocre. Tous les deux “Soufre environnant” et “La voie facile” sonnent comme des tentatives sincères de marquer un succès radio, mais les gains mélodiques sont prévisibles; les riffs, largement oubliables. En conséquence, c’est un soulagement lorsque “Retour à l’intérieur du verre” ramène les choses à un état plus plausible de chaos sonore maximal, avant que la piste de titre de clôture n’injecte une menace et une mélancolie en mélangeant l’électro-throb et la guitare post-punk spidery.

Aussi imparfait soit-il, vous pouvez ressentir la conviction et la croyance en tout ce qui CODE ORANGE faites ici, et “Sous” est sans aucun doute leur déclaration la plus distinctive et la plus puissante à ce jour. Parfois, c’est un record absurdement excitant, mais à d’autres, c’est frustrant et ennuyeux. Si vous cherchez le premier changeur de jeu plaqué platine de cette nouvelle décennie, cela ne se rapproche même pas. Mais cela fera vibrer vos garnitures, c’est donc quelque chose.

