Critiques de CD – Space Ninjas From Hell Victorius

(Napalm)

01. Conte des Sunbladers



02. Ninjas Unite



03. Super Sonic Samurai



04. Maître sorcier maléfique WuShu



05. Nippon Knights



06. Affrontement de Shuriken



07. Wasabi Warmachine



08. Colère du Dragongod



09. Astral Assassin Shark Attack



10. Space Ninjas From Hell



11. Base de commandos Cosmic Space



12. Shinobi Strike 3000

Personne ne va accuser VICTORIUS de ne pas faire assez d’efforts. Le cinquième album studio des Allemands fait suite à quatre efforts relativement bien reçus qui les ont poussés vers l’avant du groupe de power metal en herbe, et vous n’avez pas à passer beaucoup de temps avec “Space Ninjas From Hell” de réaliser que c’est une tentative très délibérée de se démarquer de la foule. En fin de compte, personne n’a vraiment besoin de groupes de power metal pour être musicalement aventureux, ce genre a toujours été consacré aux chansons, à la douceur et à l’exubérance. VICTORIUS ne vont pas gagner de prix pour avoir innové, mais de son œuvre glorieusement loufoque à la production étincelante et à la pointe de la technologie, “Space Ninjas…” sonne comme le travail d’un groupe avec de grandes ambitions et l’énergie pour y arriver. Ouvreur “Conte des Sunbladers” et “Ninjas Unite” résume à peu près tout ce qui est proposé ici: gros, audacieux et explosif, avec des mélodies envoûtantes et surmenées et des tempos furieux par intermittence qui vous feront immédiatement penser à FORCE DU DRAGON. Comparez les deux pochettes d’album pour plus de confusion!

Et c’est là que réside le léger problème “Space Ninjas From Hell”. VICTORIUS sont clairement un groupe de power metal tueur et se dirigent vers des choses plus grandes et meilleures, mais en termes musicaux et visuels, tout ce projet fait presque exactement les mêmes choses que FORCE DU DRAGON a fait avec “Extreme Power Metal” l’année dernière. Vous pouvez jouer du mix ‘n’ match avec beaucoup de power metal européen, avouons-le, mais la ressemblance est fréquente et parfois un peu alarmante. Cela dit, “Wasabi Warmachine” révèle un bord plus lourd, plus noueux et plus symphonique à la VICTORIUS son, et fournit l’un des faits saillants les plus évidents de l’album en conséquence.

À leur meilleur, VICTORIUS il vous suffit de puiser dans cette ambiance de métal énergétique effervescent, infectieux et à haute énergie qui attire la plupart d’entre nous vers le genre en premier lieu. Les meilleures chansons ici – “Super Sonic Samurai”, ce qui précède “Wasabi Warmachine” – aura un public ravi, tandis que des moments encore plus génériques dégagent une intensité vibrante qui VICTORIUS ferait bien d’exploiter et d’exploiter. Le seul véritable inconvénient est que les titres de chansons comme “Astral Assassin Shark Attack” et “Maître sorcier maléfique WuShu” méritent d’être attachés à quelque chose d’un peu plus sauvage et imprévisible que ce qui est, en substance, un record de power metal agréablement explosif d’un jeune groupe ambitieux avec quelques idées brillantes, bien que la plupart d’entre eux ne soient pas les leurs.

