Critiques de CD – Spiritualité et distorsion Igorrr

(Lame en métal)

01. Downgrade Desert



02. Valse nerveuse



03. Très bruyant



04. Arbre creux



05. Camel Dancefloor



06. Parpaing



07. Musette Maximum



08. Rituel massif de l’Himalaya



09. Perdu dans l’introspection



10. Poesy en surpoids



11. Bulldozer paranoïaque Italiano



12. Barocco Satani



13. Rouille polyphonique



14. Kung-Fu Chèvre

De la semi-sensation Internet ténébreuse à son statut actuel de Lame en métalest l’acte le plus résolument excentrique, IGORRRc’est Gautier Serre a joué ses cartes magnifiquement jusqu’à présent. Progressant progressivement du cliquetis incontestablement clinique d’un rêve de fièvre en studio à l’incarnation plus sophistiquée, semi-organique et riche en musique qui émerge “Spiritualité et distorsion”, IGORRR sont exactement le genre d’entité musicale de niche férocement qui pourrait, dans ce monde imprévisible, marquer une véritable percée grand public à un moment donné. Que cela arrive ou non avec ce disque est discutable, mais c’est clairement l’album le plus cohérent et le mieux construit que l’ensemble français ait cloué, collé et attaché ensemble jusqu’à présent.

Si vous connaissez IGORRRest la souche unique de la folie musicale, alors n’ayez pas peur: “Spiritualité et distorsion” contient des quantités généreuses de clavecins, de breakbeats déments, de marches funéraires über-gothiques, de soufflets d’opéra de niveau olympique et de nombreuses interjections orchestrales et cinématographiques qui ne devraient absolument pas avoir de sens mais, grâce à la force de la personnalité et aux niveaux héroïques d’exubérance, en fait. Cela peut être ridiculement joli (“Perdu dans l’introspection”) ou véritablement désarticulé (“Camel Dancefloor”), mais il n’est jamais ennuyeux et toujours livré avec un sourire de professeur fou et mangeur de merde. Tout semble beaucoup plus complet et plus lourd que celui de 2017 “Sinusoïde sauvage”, et quand IGORRR essayez une section métallique plus simple, la conviction renforcée est palpable.

À la fin de la course passionnante “Parpaing”, il y a un bref éclat de bruit blanc, puis le silence. Ensuite, les accordéons démarrent, accompagnés de grosses caisses de grosse caisse, pour l’une des deux minutes de musique les plus excitantes (et donc les plus dérangeantes) que vous entendrez en 2020. C’est ce genre de disque. Et si vous êtes assez vieux pour vous rappeler à quel point le premier excitant MONSIEUR. BUNGLE l’album était quand il est sorti, ou assez intelligent pour avoir passé du temps avec des goûts de CARNAVAL EN CHARBON, DISCO FASHION DISCO du côté art rock des choses ou L’ALGORITHME et SNARES VÉNITIENNES du côté électronique, ces éruptions complexes, diaboliquement subversives mais divertissantes sans remords de la belle musique et du bruit terrifiant garderont votre cerveau en rotation pendant quelques semaines au moins.

