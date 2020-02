Critiques de CD – Splid Kvelertak

(Monter)

01. Rogaland



02. Crack of Doom



03. Necrosoft



04. Discorde



05. Bråtebrann



06. Uglas hegemoni



07. Coque Fanden ta dette!



08. Tevling



09. Stevnemøte med Satan



10. Delirium tremens



11. Ved bredden av Nihil

L’introduction d’un nouveau chanteur dans le plan établi d’un groupe est toujours une perspective intimidante, mais surtout au stade de leur carrière qui KVELERTAK est dans. Dans les dix ans depuis leur record éponyme de percée en 2010, la loi norvégienne a cultivé un échantillon diversifié de fans de musique lourde. Ils ont accompli cela en intégrant des crochets de guitare accrocheurs dans une combinaison musicale qui était juste assez punk hardcore pour REFUSÉ fans, juste assez métallique pour les fans de thrash, et juste assez technique pour MASTODONTE Ventilateurs. Erlend HjelvikLes cris énergiques de ‘avaient été une partie critique de cette équation, son enthousiasme brillait malgré leurs paroles entièrement en norvégien jusqu’à ce point.

Nouveau chanteur Ivar Nikolaisen ne se révèle être à la hauteur de KVELERTAKle dernier record de “Splid”. Ses cris n’ont pas tout à fait la même urgence immédiate que Hjelvikest à l’écoute initiale, mais ceux qui s’asseyent avec le disque le trouveront toujours plus que capable de porter les pistes les plus agressives du groupe, tout en montrant un peu plus de polyvalence sur les pistes plus ambitieuses et plus ambitieuses du groupe. Malheureusement, le groupe n’est pas vraiment à la hauteur avec un matériel solide pour Nikolaisen – et l’auditeur – à enfoncer ses dents jusqu’à la seconde moitié du disque.

Les caractéristiques de KVELERTAKLe son reste présent tout au long de la première moitié du disque. Ouvre l’album “Rogaland” a un travail de guitare contagieux qui correspond à certains des meilleurs moments des efforts précédents du groupe. “Necrosoft” lance avec une explosion furieuse de thrash au rythme rapide avant de s’installer comme un rocker meurtri. “Crack of Doom” et “Discorde” sont les deux coups de couteau sur les pistes de croisement de langue anglaise qui sont des romps énergiques avec des refrains accrocheurs. “Bråtebrann” dispose d’un riff rythmique qui évoque l’ère Megaforce METALLICA tout en superposant un peu de fanfaronnade rock sudiste. Les parties sont là, mais la somme de ces parties ne donne toujours pas un ensemble convaincant. Quelques-uns des premiers morceaux se terminent juste au moment où ils semblent devenir vraiment intéressants, et bien que la première moitié du disque ressemble à une solide sortie haut de gamme du catalogue Burning Heart Records du début des années 2000, il y en a un peu d’un ennui “été là, fait ça”.

Les choses reprennent cependant avec “Fanden ta dette hull!” Les moments les plus ambitieux du groupe entrent en jeu, et ils répondent à l’occasion à chaque élan. La chanson commence par un riff psych-rock accéléré hypnotique, avant de se tourner vers le thrash et le grincement des guitares shred, tout en Nikolaisen frappe ses cris les plus féroces au chant, avant que la chanson ne s’installe dans une coda engageante à combustion lente. “Delirium Tremens” est une autre expérience tentaculaire, avec des riffs de mauvaise humeur et un flot de refrains. Pris en sandwich entre ces deux efforts se trouve la chanson la plus accrocheuse de l’album, alors que l’AOR riffe ce pouvoir “Stevnemøte med Satan” s’adapterait aux côtés “Jessie’s Girl” sur une playlist de radio FM du début des années 80, RICK SPRINGFIELD jamais crié en norvégien.

Ivar Nikolaisen impressionne par sa première sortie KVELERTAKle chanteur de “Splid”. C’est juste frustrant que le groupe prenne jusqu’à la seconde moitié du disque pour vraiment lui donner ses meilleures vitrines et montrer sa meilleure sortie musicale.

