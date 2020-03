Critiques de CD – The Eternal Resonance Sweven

(Van)

01. L’étincelle



02. En vertu d’une promesse



03. Réduit à un braise



04. La seule importance



05. Mycélie



06. Retraite solennelle



07. Brûlure viscérale



08. Sanctum Sanctorum

Si vous avez cligné des yeux, vous l’avez probablement manqué, mais la montée et la chute de MORBUS CHRON reste l’une des choses les plus intrigantes à se produire dans le underground du death metal ces derniers temps. Frontman Robert Andersson évidemment ressenti que le dernier album des Suédois, “Sweven”, a marqué une période naturelle dans son histoire créative, et c’est un point juste: avec autant d’ADN psychédélique et progressif dans son barrage tourbillonnant et bizarre qu’il avait des rudiments de death metal, c’était un record qui menaçait de laisser de nombreux MORBUS CHRON les fans confondus et bafouillant dans son sillage déconcertant.

Cela dit, si vous avez aimé MORBUS CHRONdernier hourra, il y a toutes les chances que vous adoriez “La résonance éternelle”. Bien que cela représente clairement le début d’un nouveau chapitre pour son principal moteur, il existe des liens musicaux évidents avec l’ancien vaisseau-mère au-delà du nom du nouveau projet. Nous sommes toujours fermement dans un territoire métallique souterrain déformé et crasseux, même s’il n’y a rien de simple ou même reconnaissable dans le chemin SWEVEN approcher de leur métal.

Les vibrations psychédéliques et prog qui ont fourni AnderssonLe vieux groupe avec une identité si distinctive et concluante est ici en abondance, bien sûr, mais ici, c’est le cœur, l’âme et la substance des chansons, plutôt que des détours intuitifs vers l’inattendu. Et il est clair dès le départ que SWEVEN sont une bête significativement plus serrée et plus concentrée que leur prédécesseur souvent déchiqueté et débile. Piste d’ouverture, “L’étincelle”, tourne autour d’une simple séquence d’accords, mais elle est pleine de fanfaronnade et d’urgence; un scamper instrumental post-rock qui se balance magnifiquement dans “Par la vertu d’une promesse”, première épopée de l’album. De son ouverture merveilleusement discrète mais woozy et somnambulant, “En vertu…” mute et se développe autour d’un noyau de doomie, Anderssonse gargarise rapace un point focal noueux, avec une dynamique acérée, des hectares de mélancolie gothique et des crochets héroïques à double plomb, avant de se transformer en tout autre chose: un rêve de fièvre post-rock tendu, bégaiement et écrasant, des pédales de chœur étourdies . C’est un morceau de musique magnifique, mais au-delà, c’est vraiment excitant d’entendre Robert AnderssonLa libération musicale se déroule en temps réel.

Après, “La résonance éternelle” continue d’éblouir. Je pourrais énumérer toutes les choses étranges et merveilleuses qui se produisent pendant les goûts fleuris mais organiques de “La seule importance” et “Retraite solennelle”, mais cela gâcherait le plaisir. Si vous avez besoin d’une distraction du chaos qui nous entoure, c’est aussi immersif que vous le souhaitez. C’est aussi le son d’un artisan métal idiosyncrasique qui s’amuse énormément à explorer l’obscurité. Nous pourrions aussi bien nous joindre à ce stade, non?

