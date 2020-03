Critiques de CD – The Pendulum Candlemass

(Napalm)

01. Le pendule



02. Serpents de Goliath



03. Sub Zero



04. Réplique



05. Crâne en porcelaine



06. La chambre froide

Les hommes d’État les plus âgés du doom metal épique sont de retour sur les talons du magnifique 2019 “La porte du destin” avec ce qui est essentiellement la deuxième partie de cet opus magnum avec le brillant EP intitulé “Le pendule”. Le joueur de l’année dernière trouvé CANDLEMASS remporte le plus grand des distinctions de métaux lourds sous la forme de sa nomination pour 2020 Prix ​​Grammy dans la catégorie “Best Metal Performance”. C’était pour la chanson “Astorolus – Le grand poulpe” qui ne comportait autre que le dieu métallique Tony Iommi de SABBAT NOIR. Aussi de bon goût que IommiLa performance de cet album a été, et autant qu’elle a contribué à l’acclamation commerciale des vétérans du métal suédois, ce qui était vraiment le “titre” le plus significatif, si vous voulez, de l’album était qu’il marqua le retour triomphal de Johan Längqvist, le chanteur emblématique qui a honoré CANDLEMASSest le premier pionnier de 1986, “Epicus Doomicus Metallicus”. Et Längqvistl’étoile brille de mille feux “Le pendule” ainsi que.

La raison pour laquelle le nouvel EP ressemble à une extension de l’album annoncé l’année dernière est parce que c’est littéralement exactement cela. “Le pendule” est une collection de chansons inutilisées “La porte du destin”sessions d’enregistrement. Mais l’EP ne ressemble en aucun cas à un lot de faces B. Bien au contraire, les chansons sont à égalité, en termes de qualité, avec celles de l’album de l’année dernière. Lorsque l’EP se résume à ses parties centrales, essentiellement la moitié des six chansons sont des «chansons réelles»; en d’autres termes, trois des chansons sont instrumentales. “Le pendule” est court mais doux, et le séquençage a été bien pensé et méthodique, contribuant de manière significative à l’impact de la sortie.

Une brève accalmie acoustique ouvre la piste de titre et l’EP avant qu’une explosion sombre et optimiste et pseudo-thrash ne change la donne. Tout aussi monstrueux est le refrain démoniaque qui entre directement dans l’attaque. Les approches variées continuent de se battre en duel tout au long de la piste, qui est en outre ornée d’un solo de bon goût et captivant. La dynamique musicale radicalement changeante correspond vraiment à la nature lyrique et thématique du titre de la chanson.

Sans honte SABBAT-le lecteur doom porte le poids de “Serpents de Goliath”, suivi d’un couplage diviseur EP de morceaux instrumentaux: le fluide et la belle acoustique “Sub Zero” avant le lourd sauvage et barbare “Réplique”. La dernière chanson “appropriée” de l’EP, “Crâne de porcelaine”, suit avec une énergie très similaire, à tel point qu’il s’agit essentiellement d’un mélange des éléments clés de tout ce qui le précède sur l’EP. Le refrain se démarque alors qu’il monte avec un crochet presque pop, et la chanson se construit vers un pseudo-coup de langue du Moyen-Orient juste avant le solo frénétique. Le troisième instrument du PE, “La chambre froide”, complète l’effort et apporte un sentiment de cohésion et de fermeture avec son travail acoustique calme et serein qui reflète l’énergie de la brève intro du numéro d’ouverture.

Peu auraient pu prédire que les Suédois seraient plus pertinents que jamais plus de 35 ans après leur création. Mais nous y voilà. Leif Edling – CANDLEMASSLa force motrice de, auteur-compositeur principal, membre fondateur et bassiste – et ses cohortes semblent prêts à libérer le fantastique doom metal pour les années à venir, à en juger par la nature incroyable de la sortie de l’année dernière ainsi que “Le pendule”. Quel que soit le cas pour l’avenir, ce groupe de doom metal épique classique a récemment publié deux des efforts les plus impressionnants que le genre ait connus depuis des années.

